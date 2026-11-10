Fond PIO Srpske uputio hitan poziv penzionerima

Na poziv Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, od 23 korisnika u Srbiji koji su imali račune u Alta banci u stečaju, njih 15 još nije dostavilo nove račune u drugoj banci za isplatu penzija, rečeno je u Fondu PIO.

Fond Republike Srpske za oktobar je isplatio penzije za 21.736 korisnika koji žive u Srbiji.

U Fondu kažu da je još prije poziva upućenog korisnicima čiji su računi bili u Alta banci njih šest dostavilo nove račune u drugim bankama, a dva korisnika su to učinila nakon poziva Fonda.

Nakon otvaranja novog deviznog računa, korisnici su dužni da Fondu, bez odgađanja, dostave potvrdu o otvorenom računu, odnosno odgovarajuću bankarsku dokumentaciju, putem elektronske pošte na adresu: LikvidaturaCS@fondpiors.org.

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Fond je pozvao korisnike da to urade u što kraćem roku, kako bi se blagovremeno obezbijedili uslovi za redovnu isplatu penzija i izbjegle eventualne poteškoće ili prekidi u isplati.