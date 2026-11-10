Sedmogodišnja devojčica poreklom iz Bosne i Hercegovine jedna je od dvije osobe koje su poginule u teškoj autobuskoj nesreći koja se dogodila u Francuskoj 6. novembra. Poginula djevojčica je kćerka Elmina Hasanovića i Ajle Aljić. Elmin i Ajla su se sporazumno razveli. Ona je s djecom otišla u Francusku i dobila azil.

U šokantnoj ispovijesti za "Dnevni avaz", Elmin Hasanović sada tvrdi da je to uradila nelegalno, odnosno da je njihovu djecu bukvalno otela. Tragičnu informaciju o pogibiji svog deteta je dobio dok je bio u Meki u Saudijskoj Arabiji.

"Zazvonio mi je telefon. Nazvao me prijatelj, koji me pitao šta ima, kako sam. Rekao sam da sam na umri, da sam u Meki. On mi je onda izrazio saučešće. Ja sam mu odgovorio, ali nisam znao što mi izjavljuje saučešće i zašto to govori. Kaže 'pa Elmo ti ne znaš, jutros ti je kćerka poginula'. Ja sam ostao zaleđen, nisam mogao da vjerujem šta se događa", priča potreseno Hasanović.

Bez saglasnosti

Nakon probitnog šoka, shvatio je da su njegovi znali šta se dogodilo, ali da mu nisu odmah kazali, nego su čekali njegov povratak u Sarajevo.

"Brat je plakao", prisjeća se Hasanović.

Otkud njegova d‌jeca u Francuskoj, bez njegovog pristanka kao oca?

"Vodim bitku s tom Ajlom Aljić. Bivšom mojom suprugom. Ona je bespravno odvela djecu u Francusku, bez moje saglansoti. Izvadila im pasoše bez moje saglasnosti. Kako su djeca dobila pasoše bez moje saglasnosti? Ja sam to prijavio policiji 19. marta 2022. godine, to je na Tužilaštvo KS otišlo 2024. godine. Prijavio sam, dakle, da je moja bivša supruga nelegalno odvela djecu u Francusku", navodi u šokantnoj ispovijesti Hasanović.

Dalje navodi da je išao sve preko institucija sistema. Da je čekao konačnu tužilačku odluku, jer je, prema njegovim tvrdnjama, MUP Kantona Sarajevo djelo kvalifikovao kao otmicu maloljetne djece.

"Čekao sam par godina to i onda sam 3. avgusta 2026. godine podnio urgenciju Tužilaštvu KS. Tu piše da su primili moju urgenciju u njihovom odgovoru, gdje mi Tužilaštvo KS u potpisu glavna tužiteljka Meliha Dugalija odgovara da je predmet u procesu. Preduzimaju se sve mjere i radnje, o čemu ću biti blagovoremeno obaviješten. Poslije tog dopisa prošlo je par mjeseci, nikad ništa nisam dobio. Iskreno ne znam više šta da radim. Pokušao sam pravnim putem, došao sam u situaciju da dijete koje nisam vidio pet godina, da ga više nikada neću vidjeti zato što je poginula Zejnep u Francuskoj. Ja za ovo nisam kriv. Da sam prije dočekao da mi se dete preseli, nego da se protiv nje podigne optužnica. Duša mi puca zbog toga", kaže Hasanović.

(Avaz)