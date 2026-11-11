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Srpska bogatija za 31 bebu

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АТВ редакција
11.11.2026 07:36

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Beba
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

U porodilištima Republike Srpske u posljednja 24 časa rođena je 31 beba.

U UKC Republike Srpske u Banjaluci rođeno je 10 beba, dok se u Doboju "najljepši plač" začuo šest puta.

Bijeljina, Istočno Sarajevo i Foča bogatiji su za po tri nova stanovnika, a Prijedor i Gradiška za po dva.

Po jedna beba rođena je u Nevesinju i Zvorniku.

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rođenje

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