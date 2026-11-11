Slavimo prepodobnog Avramija Zatvornika: Evo po čemu ga vjernici pamte

Sveti prepodobni Avramije Zatvornik bio je maloazijski hrišćanski isposnik i monah. Svoju jaku vjeru, naslijeđenu od pobožnih roditelja, pokazivao je odmalena i toliko je volio Boga, kaže predanje, da je od žene pobjegao nedjelju dana po vjenčanju.

Njegovi srodnici i meštani pozdraviše takav neobičan gest i on se ubrzo nadaleko proslavi kao mudar i uzdržan čovjek.

Roditelji su mu umrli, a on je sve svoje imanje podijelio siromašnima, ne ostavivši sebi ništa, jer se plašio da se njegov um ne prilijepi za neku ovozemaljsku stvar, piše u crkvenim kalendarima za ovog sveca.

Sveti Avramije je za punih 50 godina izašao među svet svega dva puta. Prvi put da obrati Bogu jedno selo u kom su bili svi neznabožci. Episkop je želio da ga postavi baš u to selo za sveštenika, ali se Avramije usprotivi toj odluci, prenosi Informer.