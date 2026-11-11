Broj zaraženih virusom ebole premašio 11.000

Broj potvrđenih slučajeva zaraze virusom ebole u ​​Kongu premašio je 11.000, saopštila je kongoanska Vlada.

Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja, 11.042 ljudi je zaraženo smrtonosnim virusom od čijih je posljedica umrlo 5.387, što je gotovo polovina zaraženih.

Epidemija je proglašena sredinom maja, a od tada se vlasti bore da je obuzdaju zbog nekoliko faktora, uključujući oružane sukobe, krizu zdravstvenog sistema, loše puteve i nasilje stanovnika podstaknuto nepovjerenjem i dezinformacijama.

Virus "bundibugjo", odgovoran za ovu epidemiju, nema poznatu vakcinu niti tretman i proširio se na osam od 26 pokrajina u Kongu, navodi AP.

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Ponovni porast nasilja u dva glavna žarišta u provincijama Ituri i Sjeverni Kivu izazvao je zabrinutost među organima zaduženim za zdravstvo, koji pozivaju na prekid borbi kako bi se zdravstvenim radnicima omogućio nesmetan pristup bolesnima.

Zdravstvene ustanove i medicinski stručnjaci bili meta napada u zajednicama koje su skeptične prema virusu, a registrovano je i nekoliko napada na zdravstvene radnike.

(SRNA)