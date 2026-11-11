Imate li je na tavanu? Ova jugoslovenska stolica vrijedi čitavo bogatstvo

Nekada je stajala u brojnim stanovima, vikendicama i domovima kulture širom Jugoslavije, a zatim je završila na tavanima i u podrumima.

Danas je stolica „Rex” priznati klasik industrijskog dizajna za kojim tragaju ljubitelji vintadž namještaja.

Na prvi pogled djeluje kao jednostavna drvena stolica sa savijenim naslonom i karakterističnim otvorima. Ipak, riječ je o djelu čuvenog slovenačkog arhitekte i dizajnera Nika Kralja, koji je model „Rex” osmislio pedesetih godina prošlog vijeka.

Interesovanje za ovaj komad namještaja posljednjih godina ponovo raste. U oglasima se za jednu očuvanu stolicu traži oko 480 evra, par je ponuđen za 900 evra, dok je komplet sa stolom i dvije stolice oglašen za 1.280 evra.

To su tražene, ali ne nužno i ostvarene prodajne cijene. Stvarna vrijednost zavisi od starosti, verzije modela, očuvanosti, originalnosti dijelova i interesovanja kupaca.

Kako je nastala stolica „Rex”?

Niko Kralj je prvu verziju stolice osmislio 1953. godine dok je radio u fabrici „Stol Kamnik”. Model u početku nije bio sklopiv, ali se mogao slagati jedan na drugi, što ga je činilo praktičnim za male stanove i javne prostore.

Velika promjena uslijedila je 1957. godine, kada je Kralj patentirao inovaciju u obradi savijenog furnira i razvio verziju koja se jednostavno sklapa. Time je dobio lagan i funkcionalan komad namještaja koji se lako prenosi i odlaže.

Minimalističke linije bile su inspirisane modernizmom i skandinavskim dizajnom. Otvori na naslonu nisu služili samo kao ukras, već su smanjivali težinu stolice i omogućavali bolju ventilaciju.

Kako da prepoznate originalni model?

„Rex” stolica ima prepoznatljiv drveni okvir, blago savijen naslon i sjedište sa nizom izduženih otvora. Nasloni za ruke zaobljeni su i uklopljeni u jednostavnu konstrukciju, dok sklopiva verzija ima mehanizam koji omogućava da se gotovo potpuno izravna.

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Prije prodaje potražite fabričku oznaku, etiketu, žig ili druge podatke sa donje strane sjedišta i konstrukcije. Nemojte je samostalno farbati, brusiti ili mijenjati dijelove jer nestručna restauracija može da umanji kolekcionarsku vrijednost.

Dobro je fotografisati stolicu iz svih uglova i zatražiti procjenu stručnjaka za vintadž namještaj. Posebno su traženi očuvani primjerci sa originalnim furnirom, mehanizmom i završnom obradom.

Proizvedeno je više od dva miliona primjeraka

Tokom decenija napravljeno je više od dva miliona stolica „Rex”, pa nisu svi primjerci rijetki. Ipak, originalne starije verzije u dobrom stanju imaju posebno mjesto među kolekcionarima i poznavaocima jugoslovenskog dizajna.

Model je postao jedan od najpoznatijih proizvoda slovenačkog industrijskog dizajna, a primjerci se nalaze i u kolekcijama uglednih međunarodnih institucija.

Zato, prije nego što staru drvenu stolicu iznesete pored kontejnera, dobro pogledajte njen naslon i konstrukciju. Predmet koji pamtite iz bakine kuće možda nije samo uspomena, već traženi komad dizajnerske istorije, prenosi Ona.rs.