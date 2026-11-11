Језиво откриће: У бунару пронађене кости несталог старца?

Аутор:АТВ редакција
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У једном бунару на територији Смедерева пронађене су људске кости.
Сумња се да су у питању посмртни остаци мушкарца чији је нестанак пријављен полицији још 2018. године.
„Један човјек је позвао полицију и рекао да је у бунару уочио скелет. Навео је и да претпоставља да су у питању посмртни остаци његовог дједа који је нестао прије осам година”, каже извор и додаје да је полиција изашла на терен, као и да су за извлачење тијела из бунара били ангажовани рониоци Жандармерије.
Остаци тијела су извађени и пренесени на Институт за судску медицину како би се утврдио идентитет. Наложена је ДНК анализа која би требало да покаже да ли је заиста ријеч о особи несталој 2018. године. Извор напомиње да у овом тренутку не може са сигурношћу да се каже како је наступила смрт.
„Због протока времена тијело је у таквом стању да у овој фази истраге не може да се утврди узрок смрти. Не искључује се ни могућност да је мушкарац сам скочио у бунар, случајно упао или да је у питању нешто треће. Након анализа и спроведене истраге биће јасније шта се догодило”, објашњава саговорник Курира.
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