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Вишковић: Српски народ поднио огромну жртву за одбрану слободе

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АТВ редакција
11.11.2026 11:57

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Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић упутио је грађанима Републике Српске и Србије честитке поводом 11. новембра, Дана примирја у Првом свјетском рату, истакавши да је овај датум један је од најзначајнијих у историји српског народа.

"Тог дана стављена је тачка на рат из којег је Србија изашла као побједник у неравноправној борби против далеко надмоћнијег непријетеља", навео је Вишковић у честитки.

Он је подсјетио да је српски народ поднио огромну жртву за одбрану слободе, части и отаџбине, јер је у Великом рату остао без готово трећине становништва, више од половине радно способних мушкараца узраста од 18 до 55 година, са потпуно разореном земљом, угушеном привредом.

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Вишковић је оцијенио да је херојска борба и силна жеља за слободом, правдом и истином, славне претке сврстала међу бесмртне јунаке, саопштено је из "Аутопутева".

"Та борба је нама, њиховим потомцима, омогућила да поносно, достојанствено и јединствено чувамо и градимо нашу отаџбину, као једину гаранцију опстанка српског народа на овим просторима, са обје стране ријеке Дрине", нагласио је Вишковић.

(СРНА)

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Тагови :

Радован Вишковић

Срби

Слобода

жртва

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