Они који раде на Дан примирја имају право на дуплу дневницу

Аутор:АТВ редакција
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Током државног празника Дана примирја, који се у Србији обиљежава 11. новембра, већи део запослених одмара, али бројне службе, здравство, полиција, медији и дежурни привредни субјекти морају да раде пуном паром.
За раднике који тог дана буду на радном мјесту важе посебна законска правила обрачуна зараде, али и строге радне обавезе.
Државни празник Дан примирја ове године пада на радни дан, па би сви они који га проведу радно требало да добију дупле дневнице, које се исплаћују када запослени раде на дане који се обиљежавају нерадно, односно на државне празнике.
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Дан примирја у Првом Свјетском рату је државни празник и због тога се празнује нерадно, а многи су искористили ове дане да направе прави мини одмор. Ове године је 11. новембар пада у сриједу.
Запослени има право да одсуствује са посла на дан празника за који је законом прописано да се не ради, а за оне који раде прописано је да се остварује право на накнаду зараде, односно ако ради на дан празника остварује право на увећану зараду за рад на дан празника само за онолико дана колико је Законом прописано да се тај празник празнује.
С обзиром да је Законом прописано да се државни празник Дан примирја у Првом свјетском рату празнује један дан и право на накнаду зараде, односно на увећану зараду за рад на овај дан државног празника запослени може да оствари само за један дан.
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Додатно, послодавци вам могу понудити и "замјенски" слободан дан, уколико ваше радно вријеме не може другачије да се организује.
Правило Закона о раду по питању финансијске накнаде за рад на нерадни дан потпуно је јасно и недвосмислено.
"Послодавац има право да неким општим актом или уговором о раду предвиди да та увећана зарада може да износи више од 110%, али не мање од тога", објаснио је адвокат Бојан Шкркић раније.
Закон изричито каже да послодавац може својим општим актом да предвиди одређена права запослених која су већа од оних права која су призната законом.
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Запослени који током празника раде у специфичним смјенама имају право на вишеструко увећање зараде. Иначе, ове ставке морају бити јасно видљиве на папиру.
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