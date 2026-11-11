Banjalučani dobili ozbiljno upozorenje: Odmah zovite Hitnu ako ovo osjetite

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uputio je ozbiljno upozorenje Banjalučanima zbog nezdravog vazduha. Naveli su i zbog kojih simptoma odmah treba da zovu Hitnu

U Banjaluci je nezdrav vazduh zbog visokih koncentracija sitnih lebdećih čestica. To su saopštili iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

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Iz Instituta poručuju da je kvalitet vazduha u gradu nezdrav zbog visokih koncentracija PM od 2.5 µm/m3.

S obzirom na nezdrav vazduh, iz ovog instituta izdali su upozorenje za oboljele i osjetljive građane.

"Riječ je o djeci, trudnicama, starijim osobama, osobama sa astmom, HOBP-om, srčanim i plućnim oboljenjima", naglašavaju iz IJZ Srpske.

Savjeti

Savjetuju im da ostanu u zatvorenom prostoru i izbjegavaju bilo kakav napor napolju.

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"Redovno uzimajte propisanu terapiju. U slučaju kašlja, otežanog disanja, stezanja u grudima ili pogoršanja osnovne bolesti, javite se porodičnom ljekaru, a u hitnim slučajevima pozovite hitnu pomoć", savjetuju iz ovog instituta.

Zdravi građani, dodaju, treba da ograniče boravak i naporne aktivnosti na otvorenom (rad na otvorenom i trčanje), posebno ujutru i uveče.

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"Prostorije provjetravajte kratko, u podnevnim satima. Ne spaljujte otpad i lišće i izbjegavajte nepotrebne vožnje – biciklom, rolšulama i slično. Ako morate da budete napolju, koristite masku ili respirator FFP2/N95", poručuju iz IJZ, prenosi "Srpska info".