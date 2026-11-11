Крај: Огласили се Руси, ништа од договора

Аутор:АТВ редакција
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Након завршетка трилатералних разговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, који су се одвијали у уторак и сриједу иза затворених врата, медијима се обратила руска делегација.
"Русија сматра исправним постављање питања шта ће бити са безбједношћу након неизбежног окончања сукоба у Украјини", истакао је шеф руске делегације Владимир Медински, на почетку обраћања медијима.
Према његовим ријечима, Европи би било корисно да се угледа на америчке изасланике када је ријеч о жељи да се постигне мир у Украјини.
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"Нисмо добили ниједну мировну иницијативу, ниједан мировни предлог од европских земаља. Зато није јасно о чему бисмо разговарали. Ако су овдје дошли као туристи, нека разговарају у лоби бару хотела", истакао је он.
(б92)
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