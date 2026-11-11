Син затекао језив призор: Убијена угледна докторка

Аутор:АТВ редакција
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Угледна љекарка и главна докторка приватног Медицинског центра "Км-клиник" у Москви, Марина Каган (61), пронађена је мртва 10. новембра у кући у селу Никољскоје, у Новој Москви.
Њено тијело, без знакова живота, пронашао је њен син Александар (34) када се вратио кући. Призор који је затекао био је стравичан. Тијело се налазило на степеницама, глава и лице били су унакажени ранама, подливима и огреботинама, а према наводима медија, глава јој је била пробијена.
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Читаво мјесто злочина било је испрскано крвљу, а на тијелу су били видљиви и трагови дављења.
Недуго прије стравичног открића, комшије су из куће чуле гласну вику и свађу. На мјесто трагедије одмах је стигао и суоснивач клинике, који тренутно сарађује са истражним органима.
Под сумњом за брутално убиство, полиција је убрзо у Малојарославецу (Калушка област) лоцирала и ухапсила држављанина Њемачке Данијела, рођеног 1996. године (30 година). Према писању медија, он је након напада побјегао аутомобилом који је био у власништву убијене љекарке. Главна управа Истражног комитета за Москву потврдила је његово хапшење, а у току је његово спровођење ради даљих истражних радњи.
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Марина Каган се са осумњиченим, највјероватније, упознала прије неколико година у Хановеру, гдје је 2024. године постала члан Европске академије медицинских наука. Данијел је, иначе, био пријатељ њеног сина, а од септембра ове године живио је код Марине у кући јер се налазио на редовном и сталном лијечењу у њеној клиници. Према неким изворима, напад се догодио управо током медицинског прегледа/пријема. Мотив злочина још није званично саопштен, а осумњиченом странцу пријети до 15 година затвора.
Истражни комитет и московско тужилаштво преузели су потпуну контролу над овим случајем и тренутно утврђују да ли је из куће нестало нешто од вриједности. Покренут је кривични поступак по Члану 111, део 4 Кривичног закона Руске Федерације ("Намјерно наношење тешких тјелесних повреда које су проузроковале смрт жртве").
Запослени у "Км-клиник" сазнали су за трагедију из медија и истичу да нико није примијетио да је Марини било ко пријетио, нити су знали да има непријатеље. Изјавили су и да им уопште није било познато да је држављанин Њемачке осумњичен за злочин.
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Дан прије убиства, докторка Каган је водила сасвим уобичајен пријем пацијената и ништа није наговјештавало трагедију. На сам дан убиства, пријем пацијената код ње није био планиран.
Новинари су покушали да ступе у контакт са породицом убијене за коментар, али су блиски рођаци одбили разговор. Медији наводе да би ово ћутање могло бити повезано са природом њиховог посла. Наиме, једна од најужих рођакиња Марине Каган дуго је радила у Федералној служби за извршење кривичних санкција (ФСИН), а тренутно је запослена у Министарству унутрашњих послова Русије.
Њен син Александар је такође раније радио у полицији, у једној од јединица Управе унутрашњих послова Југозападног округа, али је прије трагедије напустио службу и покренуо сопствени бизнис, а водио се и као администратор у мајчиној клиници. Колеге њеног сина често су долазиле код Марине на медицинске консултације, а она је заузврат молила своје пацијенте да помогну њеном сину у служби.
Марина Каган је рођена 1965. године у Нижњем Тагилу. Дипломирала је на Кемеровском државном медицинском институту 1989. године на смјеру педијатрија, а потом се специјализовала за ултразвучну дијагностику. Сина Александра родила је 1992. године.
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Током плодне каријере постала је кандидат медицинских наука, а степен доктора медицине добила је 2014. године.
Од 2011. године, заједно са предузетником Александром Мовсесјаном, била је оснивач клинике ОРИОН. Мовсесјан је 2014. године отворио "Км-клини", гдје је Каган постала управница и главна љекарка. Из састава оснивача клинике ОРИОН обоје су изашли 2018. године.
Докторка Каган је радила као терапеут и љекар ултразвучне дијагностике, а бавила се и интензивним научним радом. Објавила је више од 40 научних радова у области ултразвучне дијагностике и фармакологије љековитог биља. За своја професионална достигнућа одликована је медаљом "Илија Мечников" 2016. године, а 2020. је добила и високо признање - медаљу "Витез науке и умјетности" Руске академије природних наука.
Поред великих професионалних успјеха, Марина је имала и велику радост у приватном животу. У јуну 2026. године њен син Александар добио је сина, чиме је Марина постала бака само неколико мјесеци прије него што јој је живот трагично одузет, преноси "НИН".
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