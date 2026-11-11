Замјенски мандати додијељени: Мирна Савић Бањац одбијена, Којић мијења Амиџића

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ додијелила је данас замјенске мандате у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, с озбиром на то да су четири делегата изабрана у Представнички дом истог парламента поднијели оставке.
Оставке су поднијели Желимир Нешковић из СДС-а, а умјесто њега делегатски мандат додијељен је Тамари Евђић, Џенан Ђонлагић из ДФ-а, умјесто којег је мандат додијељен Менсуру Бегановићу, Џемала Смајића из СБиХ замијенио је Мирнес Гушић, а Илију Цвитановића из ХДЗ 1990 Иван Вукадин.
Додијељени су и замјенски мандати посланицима изабранима у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ који су одлучили да своје мандате ставе у мировање.
Донесена је одлука којом је мандат Срђана Амиџића из СНСД-а стављен у мировање, а привемени замјенски мандат додијељен је Милораду Којићу из ове странке.
Мандати Зукана Хелеза из СДП-а и Рефика Ленде из СДА у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ такође су стављени у мировање, а умјесто њих привремени замјенски мандати додијељени су Ирни Имамовић (СДП) и Спајихи Козлићу (СДА).
Додијељени су и привремени замјенски мандати за Народну скупштину Републике Српске.
Мандате у мировање ставили су и изабрани посланици СНСД-а Мирослав Бојић, умјесто којег је привремени замјенски мандат додијељен Млађену Драгосављевићу, Слободан Јавор, умјесто којег је замјенски мандат додијељен Игору Савковићу, Јован Катић, којег ће замијенити Дамјан Шкипина и Зоран Стевановић умјесто којег је замјенски мандат додијељен Митру Лазићу.
Осим њих мандат у мировање ставио је и Горан Селак, а привремени замјенски мандат додијељен је Саши Глигорићу.
Мандат у мировање ставио је и Драшко Станивуковић из ПСС-а, а привремени замјенски мандат додијељен је Тањи Вукомановић, док је захтјев Мирне Савић Бањац за стављање мандата у мировање ЦИК одбио као неоснован.
Изабрани кандидат странке "БХ зелени" Севлид Хуртић такође је ставио мандат у мировање, а привремени замјенски мандат додијељен је Амиру Хуртићу, преноси "Срна".
Посланик у Скупштини града Добоја Радослав Николић из СНСД-а поднио је оставку због избора на неспојиву функцију, а мандат је додијељен наредном кандидату са листе ове странке Марини Јотић Ивановић.
Одборник у Скупштини општине Модрича Мара Гранула из СНСД-а поднијела је оставку због избора у Народну скупштину Републике Српске, а мандат је додијељен наредном кандидату са листе ове стране Тибору Јовичићу.
На данашњој сједници удовољени су захтјеви за плаћање новчаних казни у ратама кандидатима и политичким странкама кажњеним за кршење Изборног закона.
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