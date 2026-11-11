Gorjela kuća u Banjaluci, vatrogasci intervenisali pred ponoć

Autor:Stevan Lulić
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Banjalučki vatrogasci u protekla 24 sata imali su ponovo pune ruke posla, a kasno sinoć gasili su i požar na kući.
Naime, do požara je došlo sat vremena prije ponoći u Ulici ilije Garašanina.
Vatra je brzo stavljena pod kontrolu.
Radni dan je za vatrogasce rano počeo kada su već u pet minuta do osam časova pružali tehnička pomoć sugrađaninu u Ulici Carice Milice.
Imali su i tehničku intervenciju u zaglavljenom liftu u Ulici Janka Veselinovića.
U 23 sata intervenisali su i zbog poplave u Ulici Petra Karađorđevića.
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