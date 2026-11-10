Šta će se naći na naredno sjednici Skupštine grada Banjaluka?

Rebalans budžeta od 352 miliona maraka, plan otplate dugovanja, izvještaj o radu gradonačelnika, neradna nedjelja, dodatne takse za kladionice i kockarnice i dodjela prava na građenje bez naknade – samo su neke od tačaka naredne sjednice Skupštine grada Banjaluka.

Iz Gradske uprave najavljuju da bi u narednim danima konačno trebalo da stigne i dugo očekivani nacrt budžeta za 2027. godinu.

„Nama je u interesu da se naravno usvoje i nacrti rebalansa i nacrti budžeta. Takođe je pripremljen plan za javne rasprave gdje ćemo kao i uvijek do sada stići u svako naselje, u svaku mjesnu zajednicu, gdje građani imaju priliku da daju svoje sugestije, da uvažimo sve oni što misle. Imamo dovoljno vremena da se u zakonskom roku predloži i sam prijedlog budžeta“, rekla je gradski menadžer, Mirna Savić Banjac.

Nacrt budžeta, međutim, već je trebalo da bude dostavljen, smatraju u Skupštini. Gradska uprava zbog kašnjenja već je bila na meti kritika. Ulazak u novu godinu bez usvojenog budžeta značio bi još jedan period privremenog finansiranja i neizvjesnost za gradske projekte.

„U slučaju da to ne uradimo – svakako da grad Banjaluka može da ide na privremeno finansiranje. Mi smo svjedoci da je nažalost unazad nekoliko godina to bio slučaj, ali ne iz razloga što je to Skupština ili odbornici ili SNSD želio, nego isključivo zbog nemarnosti gradske uprave, nadležnog odjeljenja...“, rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, Bogoljub Zeljković.

Saglasan je s tim i predsjednik Skupštine grada. Čak i ako nacrt stigne u narednim danima, pitanje je da li će biti dovoljno vremena da se nađe na narednoj redovnoj sjednici. Na dnevnom redu neće se naći ni goruće pitanje Eko toplana. Zbog toga se u narednom periodu planiraju i vanredne sjednice.

„Pitali smo i gradskog menadžera šta je sa materijalima za vanredne sjednice koje smo dogovorili sa Gradom prije nekoliko dana, jer znate i sami da smo to najavili i javnosti i vama. Zasad nemamo povratnu informaciju, odnosno nismo dobili ni materijale od strane autoprevoznika, ni Vodovoda, ni Eko toplana. Dakle, čekamo i tražimo da što prije dobijemo te materijale“, rekao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković.

Nakon višemjesečne pauze, Skupština grada Banjaluka ponovo će zasjedati u četvrtak, 19. novembra. Odbornici će imati o čemu da raspravljaju. Samo jedna, prilično vruća tema, za sada ostaje hladna. Banjalučani će do tada, valjda, naći način da se ugriju.