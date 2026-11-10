Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković gostujući u jednoj emisiji najavio je obustavu svih regulacionih planova, a nakon 15 dana od ove njegove izjave, 19. novembra će se pred odbornicima u Skupštini Grada naći prijedlozi, koji se odnose upravo na regulacione planove.

Draško Stanivuković je 5. novembra, gostujući u emisiji „Mat“ na BN-u obećao obustavu svih regulacionih planova do usvajanja Urbanističkog plana, međutim, ovo obećanje očigledno se nije odnosilo na skupštinsku proceduru i odbornike, koji će ih potencijalno izglasati.

„Mi ove sedmice obilazimo tri dijela grada gdje su ljudi. Moja želja je, znate nekada, u brzini, mi vidimo jedan dio grada. Jeda dio neuređenih prostora, vrlo neuređenih i dotrajalih. Mi imamo gradskog arhitektu, tim arhitekata i mi uredimo tu sredinu. Ljudi kažu, ne nemojte to. Neki budu zadovoljni, neki kažu, mi nismo htjeli tako. Ovi koji su zadovoljni, hvala im, ovi koji nisu, sad mi kažemo dobro. Idemo kod vas“, rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Kako on navodi, predstavnici Grada će obilaziti naselja i ne samo to, već će građani Banjaluke dobijati i ankete sa 20 pitanja. 20 pitanja na zaokruživanje i 21. će biti opisno, kako to navodi gradonačelnik.

„Sad da li trebate parkinge, hoćete li više zelenila, hoćete li podzemnu ili nadzemnu garažu. I, na kraju, ako nismo postavili neko pitanje, dodajte. Uzimamo od svih građana i Zajednice etažnih vlasnika i to ćemo raditi. To smo čuli ljudi. Ono što će biti naša odluka, evo ovdje možda ekskluzivno, čak predmet obustave svih regulacionih planova dok ne bude Urbanistički. To smo razumjeli sad, kao moj prioritet“, rekao je Stanivuković.

Povodom ove Stanivukovićeve izjave, oglasila se odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka, Dijana Ješić.

„Ne znam samo od koje sjednice to važi, pošto će se na prvoj narednoj naći regulacioni planovi. Možda ide logikom 4 regulaciona kao nijedan, jer smo znali i po 20 regulacionih da imamo na jednoj sjednici“, navodi Ješićeva na svom Instagramu.

Takođe, Ješićeva se i osvrnula na Stanivukovićevu najavu obilaska naselja i većeg učešće građana, a tačku koju je ona predložila u ime udruženja „Za plan“ i koja se upravo odnosi na veću transparentnost i veće učešće građana nije stavio na dnevni red.

„Tačku sam uredno, po Poslovniku, predala 14.10. i za mjesec dana nije uspjela da prođe skupštinsku proceduru i da se nađe na dnevnom redu“, navodi odbornica Ješić.

Podsjećanja radi, neformalna grupa građana „Za plan“ nedavno se oglasila i po pitanju rekonstrukcije Parka Petar Kočić gdje su pitali, kada će građani doći na red za odlučivanje o promjenama u gradu.

Kako su tada naveli iz neformalne grupe građana „Za Plan“, Grad Banjaluka je 14. septembra ove godine potpisao ugovor sa jednom firmom za izradu urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju Parka Petar Kočić.

Dakle, prema navodima pomenute grupe građana, idejno rješenje već postoji, odnosno, budući izgled ove javne površine skrojen je po ukusu pojedinaca, te se članovi grupe „Za Plan“ pitaju – gdje su u cijelom tom procesu građani i šira stručna javnost.

Banja Luka Ko odlučuje o izgledu Parka Petar Kočić i zašto se građani ništa ne pitaju?

Ovo nije izdvojen slučaj, kada je gradnja i rekonstrukcija u Banjaluci u pitanju te se pomenuta grupa oglašavala nekoliko puta.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje transparentnosti urbanističkog planiranja u Banjaluci, ali i stvarnog učešća građana u donošenju odluka o izgledu i uređenju grada.