Sjednica banjalučke Skupštine 19. novembra

Kako je poručila gradski menadžer Mirna Savić – Banjac nakon održanog skupštinskog Kolegijuma, brojne tačke i ovaj put će se naći pred odbornicima.

"Dogovoreno je da sjednica Skupštine Grada bude održana 19. novembra u 9.00 časova. Materijali su poslati odbornicima, a na dnevnom redu naći će se sve tačke koje smo pripremili. Poslat je Nacrt rebalansa budžeta, Izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu, kao i Izvještaj o radu gradonačelnika. U toku je i priprema Nacrta budžeta, koji će u što skorijem roku biti dostavljen odbornicima. Svi materijali neophodni za razvoj grada i kvalitetnu raspravu naći će se na dnevnom redu", kazala je ona.

"Takođe, u toku su pripreme za javne rasprave o budžetu, tokom kojih ćemo posjetiti svako naselje i svaku mjesnu zajednicu, kako bi građani imali priliku da iznesu svoje prijedloge, sugestije i primjedbe. Očekujem od odbornika da pokažu odgovornost i da budžet usvojimo na vrijeme, kako bi grad mogao nesmetano da funkcioniše", istakla je ona.

Predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković istakao je kako je dogovoreno održavanje redovne sjednice Skupštine Grada.

"U četvrtak na redovnoj sjednici radimo sa materijalima koje su nam dostavili, te ćemo dobiti u narednim danima i Nacrt budžeta za 2027. godinu, kako bi mogli da raspravljamo o ovom dokumentu", rekao je Ninković.