Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u srijedu, 11. novembra, u više ulica i naselja na području Banjaluke doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije, saopšteno je iz „Elektrokrajine“.

Bez struje će od 9.00 do 14.00 časova biti dijelovi ulica Lipljanska, Izvorska, Zavalska, Dobrunska, Ozrenska, Đure Damjanovića, Šargovačka, Bilećka, Subotička, Ranka Šipke, Vojvođanska, Dr Velimira Čolića i Krajiških brigada, te naselja Dragočaj i Šargovac.

U periodu od 9.30 do 11.30 časova bez električne energije biće dijelovi ulica Vladike Varnave Nastića, Karađorđeva (brojevi 86 i 312), Sanska (broj 13) i Relje Kneževića.

Od 10.00 do 12.00 časova struje neće imati dijelovi ulica Manastira Gračanica (broj 4), Milice Stojadinović Srpkinje (broj 3), Saničkih žetelaca, Visokih Dečana (broj 11), Jug Bogdana, Kosovke djevojke (brojevi 1 i 3), Srpskih dobrovoljaca, Stevana Prvovjenčanog, Studenička i Vaclava Havlika Vene (broj 6).

Iz „Elektrokrajine“ su naveli da su prekidi u isporuci električne energije planirani zbog izvođenja radova na elektroenergetskoj mreži.