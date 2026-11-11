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Ove banjalučke ulice i naselja ostaju bez struje

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АТВ редакција
11.11.2026 07:24

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Ove banjalučke ulice i naselja ostaju bez struje
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektromreži u srijedu, 11. novembra, doći će do isključenja električne energije u više banjalučkih ulica i naselja.

Zbog planiranih radova na održavanju danas, 11. novembra 2026. godine, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije za korisnike u više ulica i naselja na području Banjaluke.

Detaljan raspored i satnica planiranih isključenja:

Od 9.00 do 14.00 časova: Dijelovi ulica Lipljanska, Izvorska, Zavalska, Dobrunska, Ozrenska, Đure Damjanovića, Šargovačka, Bilećka, Subotička, Ranka Šipke, Vojvođanska, Dr Velimira Čolića i Krajiških brigada, te dijelovi naselja Dragočaj i Šargovac.

Od 9.30 do 11.30 časova: Dijelovi ulica Vladike Varnave Nastića, Karađorđeva (brojevi 86 i 312), Sanska (broj 13) i Relje Kneževića.

Od 10.00 do 12.00 časova: Dijelovi ulica Manastira Gračanica (broj 4), Milice Stojadinović Srpkinje (broj 3), Saničkih žetelaca, Visokih Dečana (broj 11), Jug Bogdana, Kosovke djevojke (brojevi 1 i 3), Srpskih dobrovoljaca, Stevana Prvovjenčanog, Studenička i Vaclava Havlika Vene (broj 6).

Iz nadležnog preduzeća mole potrošače za razumijevanje i strpljenje zbog planiranih radova koji se izvode radi obezbjeđivanja stabilnijeg i kvalitetnijeg snabdijevanja električnom energijom.

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