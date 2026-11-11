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Погинуо познати српски пјевач

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АТВ редакција
11.11.2026 12:33

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Погинуо српски пјевач
Фото: Инстаграм

У тешкој саобраћајнојнесрећи која се догодила синоћ на ауто-путу код Лапова трагично је настрадао познати музичар и пјејвач Владан Јовковић Ролинац.

Владан Јовковић Ролинац је рођен 23. септембра 1961. године. Широј јавности и поштоваоцима изворне и народне музике био је најпознатији као оснивач и вођа признатог ансамбла "Тихо ноћи" из Свилајнца. Групу је основао у септембру 1991. године и предводио је пуних 35 година у континуитету.

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Са својим саставом остварио је бројне запажене наступе на програмима Радио-телевизије Србије, као и на водећим фестивалима народне музике попут "Моравских бисера", "Златног мелоса" и "Чаше воде са извора".

Његова велика страст било је и коњарство, гдје је као посвећени такмичар освојио бројне награде и признања.

Посљедњи испраћај и сахрана Владана Јовковића обавиће се у четвртак у 14 часова на Градском гробљу у Свилајнцу.

(Б92)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

трагедија

Владан Јовковић Ролинац

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