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Kraj: Oglasili se Rusi, ništa od dogovora

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АТВ редакција
11.11.2026 12:43

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rusija katedrala pun mjesec st. peterburg 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Nakon završetka trilateralnih razgovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, koji su se odvijali u utorak i srijedu iza zatvorenih vrata, medijima se obratila ruska delegacija.

"Rusija smatra ispravnim postavljanje pitanja šta će biti sa bezbjednošću nakon neizbežnog okončanja sukoba u Ukrajini", istakao je šef ruske delegacije Vladimir Medinski, na početku obraćanja medijima.

Prema njegovim riječima, Evropi bi bilo korisno da se ugleda na američke izaslanike kada je riječ o želji da se postigne mir u Ukrajini.

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"Nismo dobili nijednu mirovnu inicijativu, nijedan mirovni predlog od evropskih zemalja. Zato nije jasno o čemu bismo razgovarali. Ako su ovdje došli kao turisti, neka razgovaraju u lobi baru hotela", istakao je on.

(b92)

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

pregovori

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