Istočno Sarajevo dobija mural posvećen egzodusu 160.000 sarajevskih Srba

Autor:ATV redakcija
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U Istočnom Novom Sarajevu u toku je oslikavanje murala posvećenom egzodusu 160.000 sarajevskih Srba od 1992. do 1996. godine na kojem je i lik prote Vojislava Voje Čarkića, poznatijeg kao pop Žućo, koji je bio na čelu litije koja je napuštala Grbavicu.
Na muralu koji se nalazi na zgradi u blizini Parka Gavrila Principa simboličnim prikazima grobova dočarani su stradanje, napuštanje ognjišta i bolna odluka da se prilikom odlaska iz Sarajeva otkopaju posmrtni ostaci najbližih i prenesu na srpsku teritoriju.
Posebno mjesto zauzima krst koji su sarajevski Srbi iznijeli sa Grbavice i koji je potom postavljen na novom hramu Svetog Georgija u Miljevićima, u čijoj porti i počiva prota Vojo.
Prota Vojo bio je sveštenik koji je Odbrambeno-otadžbinski rat proveo na prvoj liniji na Grbavici koja je poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripala Federaciji BiH.
Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma zajedno sa srpskim narodom Grbavice prešao je u Istočno Sarajevo gdje je nastavio službi u crkvi u Miljevićima.
Na zgradama u Istočnom Novom Sarajevu već su oslikani murali komandanta specijalne jedinice "Beli vukovi" Srđana Kneževića, vojvode Slavka Aleksića, zastave Republike Srpske i srpske vojničke šapke.
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