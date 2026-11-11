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Istočno Sarajevo dobija mural posvećen egzodusu 160.000 sarajevskih Srba

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АТВ редакција
11.11.2026 15:16

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U Istočnom Novom Sarajevu u toku je oslikavanje murala posvećenom egzodusu 160.000 sarajevskih Srba od 1992. do 1996. godine na kojem je i lik prote Vojislava Voje Čarkić, poznatijeg kao pop Žućo, koji je bio na čelu litije koja je napuštala Grbavicu.
Foto: ATV

U Istočnom Novom Sarajevu u toku je oslikavanje murala posvećenom egzodusu 160.000 sarajevskih Srba od 1992. do 1996. godine na kojem je i lik prote Vojislava Voje Čarkića, poznatijeg kao pop Žućo, koji je bio na čelu litije koja je napuštala Grbavicu.

Na muralu koji se nalazi na zgradi u blizini Parka Gavrila Principa simboličnim prikazima grobova dočarani su stradanje, napuštanje ognjišta i bolna odluka da se prilikom odlaska iz Sarajeva otkopaju posmrtni ostaci najbližih i prenesu na srpsku teritoriju.

Posebno mjesto zauzima krst koji su sarajevski Srbi iznijeli sa Grbavice i koji je potom postavljen na novom hramu Svetog Georgija u Miljevićima, u čijoj porti i počiva prota Vojo.

Мурал Источно Сарајево
Mural Istočno Sarajevo
ATV

Prota Vojo bio je sveštenik koji je Odbrambeno-otadžbinski rat proveo na prvoj liniji na Grbavici koja je poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripala Federaciji BiH.

Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma zajedno sa srpskim narodom Grbavice prešao je u Istočno Sarajevo gdje je nastavio službi u crkvi u Miljevićima.

Мурал Источно Сарајево
Mural Istočno Sarajevo
ATV

Na zgradama u Istočnom Novom Sarajevu već su oslikani murali komandanta specijalne jedinice "Beli vukovi" Srđana Kneževića, vojvode Slavka Aleksića, zastave Republike Srpske i srpske vojničke šapke.

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Mural Istočno Sarajevo

egzodus 160.000 sarajevskih Srba

stradanje Srba

kultura sjećanja

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