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Ekonomski fakultet u Brčkom dodijelio priznanje Miloradu Dodiku

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АТВ редакција
11.11.2026 16:23

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Milorad Dodik lider SNSD-a konferencija za medije
Foto: ATV

Povodom 50 godina Ekonomskog fakulteta u Brčkom, koji djeluje u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, danas je na svečanoj akademiji uručeno posebno priznanje predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

U obrazloženju najvišeg priznanja navedeno je da se priznanje dodjeljuje za doprinos radu i razvoju Ekonomskog fakulteta Brčko, uspješnu saradnju i podršku obrazovne, naučnoistraživačke i društvene djelatnosti Fakulteta.

Priznanje je u ime predsjednika Dodika primio gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Milorad Dodik

priznanje

Ekonomski fakultet

Istočno Sarajevo

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