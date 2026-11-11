Ekonomski fakultet u Brčkom dodijelio priznanje Miloradu Dodiku

Autor:ATV redakcija
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Povodom 50 godina Ekonomskog fakulteta u Brčkom, koji djeluje u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, danas je na svečanoj akademiji uručeno posebno priznanje predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.
U obrazloženju najvišeg priznanja navedeno je da se priznanje dodjeljuje za doprinos radu i razvoju Ekonomskog fakulteta Brčko, uspješnu saradnju i podršku obrazovne, naučnoistraživačke i društvene djelatnosti Fakulteta.
Priznanje je u ime predsjednika Dodika primio gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, prenosi Srna.
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