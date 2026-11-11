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Cvijanović na Samitu "Izrael Hajom" u Njujorku: Važan doprinos jačanju prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda

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АТВ редакција
11.11.2026 18:52

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Cvijanović na Samitu "Izrael Hajom" u Njujorku: Važan doprinos jačanju prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda
Foto: X / Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, prisustvovala je danas u Njujorku Samitu "Izrael Hajom", na kojem se razgovaralo o aktuelnim političkim i bezbjednosnim pitanjima na Bliskom istoku i u svijetu, položaju Izraela, kao i izazovima u borbi protiv antisemitizma.

"Vjerujem da ovakvi susreti i razgovori predstavljaju važan doprinos daljem jačanju tradicionalnog prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda", navela je Cvijanović na društvenim mrežama.

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Željka Cvijanović

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