Cvijanović na Samitu "Izrael Hajom" u Njujorku: Važan doprinos jačanju prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda

Foto: X / Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, prisustvovala je danas u Njujorku Samitu "Izrael Hajom", na kojem se razgovaralo o aktuelnim političkim i bezbjednosnim pitanjima na Bliskom istoku i u svijetu, položaju Izraela, kao i izazovima u borbi protiv antisemitizma.

"Vjerujem da ovakvi susreti i razgovori predstavljaju važan doprinos daljem jačanju tradicionalnog prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda", navela je Cvijanović na društvenim mrežama. U Njujorku sam danas prisustvovala Samitu „Izrael Hajom“, na kojem se razgovaralo o aktuelnim političkim i bezbjednosnim pitanjima na Bliskom istoku i u svijetu, položaju Izraela, kao i izazovima u borbi protiv antisemitizma. Vjerujem da ovakvi susreti i razgovori predstavljaju važan doprinos daljem jačanju tradicionalnog prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 11, 2026

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