Cvijanović na Samitu "Izrael Hajom" u Njujorku: Važan doprinos jačanju prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, prisustvovala je danas u Njujorku Samitu "Izrael Hajom", na kojem se razgovaralo o aktuelnim političkim i bezbjednosnim pitanjima na Bliskom istoku i u svijetu, položaju Izraela, kao i izazovima u borbi protiv antisemitizma.
"Vjerujem da ovakvi susreti i razgovori predstavljaju važan doprinos daljem jačanju tradicionalnog prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda", navela je Cvijanović na društvenim mrežama.
U Njujorku sam danas prisustvovala Samitu „Izrael Hajom“, na kojem se razgovaralo o aktuelnim političkim i bezbjednosnim pitanjima na Bliskom istoku i u svijetu, položaju Izraela, kao i izazovima u borbi protiv antisemitizma.
Vjerujem da ovakvi susreti i razgovori predstavljaju važan doprinos daljem jačanju tradicionalnog prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 11, 2026
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