Koja je sudbina rudnika „Nova Ljubija“?

Prodaja cjelokupne imovine ili nastavak proizvodnje u rudniku. O tome bi sutra trebalo da bude riječ na izvještajnom ročištu u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru.

Prodaja imovine, potapanje kopova ili nastavak proizvodnje. To su pitanja koja su otvorena u stečajnom postupku rudnika „Nova Ljubija“. Pred odborom povjerilaca sutra će se naći prijedlog o prodaji cjelokupne imovine čija je tržišna vrijednost veća od 153 miliona maraka, a koji će predstaviti stečajni upravnik. Prodaja kompletne imovine, iz perspektive stečajnog upravnika, ali i dijela zainteresovanih strana, trebalo bi da omogući namirenje svih povjerilaca i smanjenje troškova stečajne mase.

„Ja kao punomoćnik ALZV d.o.o. iz Zvornika i ko ima najveće potraživanje u vrijednosti 17 miliona konvertibilnih maraka, kao ja lični povjerilac koji imam već otkupljena potraživanja od drugih povjerilaca, budući da sam započeo proces otkupa potraživanja od povjerilaca koja imaju priznata potraživanja smatram da je opravdano da se imovina da se što prije krene u prodaju cjelokupne imovine i potraživanja budući da svrha i cilj stečajnog postupka jeste namirenje povjerilaca odnosno unovčavanje imovine stečajnog dužnika.Svaki drugi način, odnosno usporavanje, i dužina trajanja stečaja nanosila bi se šteta svim povjeriocima pa tako i društvu ALZV tako i meni lično“, rekao je predsjednik Odbora povjerilaca rudnika „Nova Ljubija“, Saša Radovanović.

Promjena vlasnika, nova uprava pa stečaj. Tako je izgledao početak kraja proizvodnje u rudniku „Nova Ljubija“. 30. oktobra 2025. godine zaključen je ugovor o prenosu većinskog udjela u ovom preduzeću. Kompanija „Pavgord“ preuzela je 51 odsto vlasništva a za direktora je imenovan Gordan Pavlović. Nakon ovih promjena, na njegov prijedlog pokrenut je stečajni postupak. Međutim, zakonitost prenosa vlasništva i imenovanja direktora navela je Sindikat radnika da u martu ove godine od Okružnog privrednog suda zatraži da ispita zakonitost tih odluka. Radnici nisu za prodaju imovine. Dugoročno ne vide svijetlu budućnost za "Ljubiju", ali žele da nastave s proizvodnjom.

“Postavlja se opravdano pitanje na osnovu čijeg ovlaštenja je direktor, koji je očigledno imenovan prije uspostavljanja skupštine kao organa od 7. novembra 2025. godine podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka i da li je on na to imao pravo bez njene saglasnosti. Posebno naglašavamo da registracioni sud ne može biti samo pasivni posmatrač akata i odluka koji se dostavljaju radi upisa u registar, već da je dužan da ispita i formalni i sadržajni aspekt akata koji se navode”, navode iz Sindikata radnika.

Stečajni postupak otvoren je u junu ove godine, a kao razlog navedena je prijeteća platežna nesposobnost. U obrazloženju je navedeno da je do toga došlo zbog nenaplaćenih potraživanja od „Željezare Zenica“, dotadašnjeg jedinog kupca. Potraživanja su od zeničke željezare su oko 82 miliona maraka. Da li će se usvojiti prijedlog prodaje imovine i postoji li mogućnost nastavka proizvodnje pitanja su koja će biti razmotrena na ispitnom ročištu, nakon što povjerioci sutra dobiju sve neophodne informacije o realnom stanju u preduzeću i obrazloženje prijedloga prodaje imovine.