SDS Bijeljina žestoko udario po Blanuši: Potpisao bi i predaju Srpske, dezerteru ništa nije sveto!

U SDS-u ne jenjavaju unutrašnji sukobi. Nakon odluke o isključenju Ljubiše Petrovića, koja je stranku skoro dovela do raskola, lider SDS-a Branko Blanuša, isključio je Aleksandru Pandurević i još tri delegata iz Glavnog odbora stranke.

Sve to nije moglo da prođe bez reakcije Petrovića koji kaže da je "zlo dotaklo zid".

"Iz poštovanje prema današnjem prazniku koji slavi veliku pobjedu srpske vojske i saveznika u Prvom svjetskom ratu, uzdržaću se od teških riječi i svoje saopštenje povodom aktuelnih događaja u Srpskoj demokratskoj stranci objaviću sutra. Jedno sigurno znam, zlo je dotaklo zid i više niko normalan nema želju da nastavi da se sa nedostojnima davi u živom blatu. Mogli ste makar sačekati sljedeći dan i pokazati bar malo pijeteta prema slavnoj srpskoj istoriji, ali očigledno je da nema tu poštovanja ni prema kome i ni prema čemu", rekao je gradonačelnik Bijeljine.

Znatno žešći su bili na stranici SDS Bijeljina gdje su rekli da bi "Blanuša potpisao i predaju Republike Srpske.

"Mislili smo da nikada ovo nećemo izgovoriti, ali Bože hvala ti što dotični nije pobijedio, pa on bi na jedan potpisao i predaju Republike Srpske, jer ovom dezerteru ništa nije sveto" naveli su u objavi.