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Igor Savković vraća mandat poslanika i ostaje načelnik Kozarske Dubice

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АТВ редакција
11.11.2026 19:59

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Igor Savković vraća mandat poslanika i ostaje načelnik Kozarske Dubice

Načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković, kojem je dodijeljen mandat poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, najavio je da će u petak, 13. novembra, vratiti poslanički mandat i ostati na funkciji načelnika opštine.

Savković je rekao novinarima da mu dodijeljeni mandat predstavlja veliku čast, ali i potvrdu povjerenja građana, kojima je uputio zahvalnost za podršku i ukazano povjerenje.

"Ovaj rezultat predstavlja presedan u političkom predstavljanju Kozarske Dubice, jer do sada nijedan kandidat SNSD-a iz ove opštine nije obavljao funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske", rekao je Savković.

Istakao je da mu ukazano povjerenje predstavlja veliku čast, ali i odgovornost, te da će se stoga još više nastaviti zalagati za interese Kozarske Dubice i njenih građana.

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Tagovi :

Igor Savković

Narodna skupština Republike Srpske

Kozarska Dubica

SNSD

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