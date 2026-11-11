Autor:ATV redakcija
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Načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković, kojem je dodijeljen mandat poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, najavio je da će u petak, 13. novembra, vratiti poslanički mandat i ostati na funkciji načelnika opštine.
Savković je rekao novinarima da mu dodijeljeni mandat predstavlja veliku čast, ali i potvrdu povjerenja građana, kojima je uputio zahvalnost za podršku i ukazano povjerenje.
"Ovaj rezultat predstavlja presedan u političkom predstavljanju Kozarske Dubice, jer do sada nijedan kandidat SNSD-a iz ove opštine nije obavljao funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske", rekao je Savković.
Istakao je da mu ukazano povjerenje predstavlja veliku čast, ali i odgovornost, te da će se stoga još više nastaviti zalagati za interese Kozarske Dubice i njenih građana.
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