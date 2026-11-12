Opasna zamka četbotova: Nikada ne unosite ove podatke, ostaćete bez novca

Autor:ATV redakcija
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Vještačka inteligencija može biti izuzetno korisna za planiranje ličnih finansija, ali stručnjaci upozoravaju da dijeljenje osjetljivih podataka, poput brojeva bankovnih kartica i lozinki sa četbotovima, nosi ogroman rizik.
Iako vještačka inteligencija sve češće služi kao praktičan digitalni asistent za upravljanje budžetom, praćenje troškova ili planiranje štednje, stručnjaci za bezbjednost naglašavaju da postoje stroge granice koje se ne smiju preći. Dijeljenje osjetljivih podataka sa modelima kao što su ChatGPT, Claude, Grok ili Gemini može dramatično povećati rizik od finansijskih prevara, curenja privatnih informacija i krađe identiteta.
Stručnjaci ističu da korisnici nikada ne bi trebalo da unose detalje koji direktno otkrivaju njihov identitet ili omogućavaju pristup bankovnim računima. Jednom kada se ove informacije prosjede sistemima vještačke inteligencije, korisnik u potpunosti gubi kontrolu nad njihovim daljim skladištenjem i upotrebom.
Finansijski eksperti posebno naglašavaju da lični dokumenti i izvodi iz banaka najčešće na jednom mjestu spajaju više kritičnih informacija od kućne adrese i punog imena, do podataka o poslodavcu i tačnom stanju na računu.
Glavni razlozi za oprez prilikom korišćenja četbotova u finansijske svrhe uključuju:
Osnovno pravilo bezbjednosti jeste da četbotovima nisu potrebni konkretni lični dokumenti niti stvarni brojevi računa da bi pomogli u analizi ili planiranju budžeta. Korisnici moraju neprekidno voditi računa o tome koje podatke unose u sisteme kako bi spriječili njihovu eventualnu zloupotrebu, prenosi Informer.
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