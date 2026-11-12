Logo

Opasna zamka četbotova: Nikada ne unosite ove podatke, ostaćete bez novca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 09:04

Komentari:

0
Chat GPT ČET GPT
Foto: Pexels

Vještačka inteligencija može biti izuzetno korisna za planiranje ličnih finansija, ali stručnjaci upozoravaju da dijeljenje osjetljivih podataka, poput brojeva bankovnih kartica i lozinki sa četbotovima, nosi ogroman rizik.

Iako vještačka inteligencija sve češće služi kao praktičan digitalni asistent za upravljanje budžetom, praćenje troškova ili planiranje štednje, stručnjaci za bezbjednost naglašavaju da postoje stroge granice koje se ne smiju preći. Dijeljenje osjetljivih podataka sa modelima kao što su ChatGPT, Claude, Grok ili Gemini može dramatično povećati rizik od finansijskih prevara, curenja privatnih informacija i krađe identiteta.

Podaci koje nikada ne treba unositi u četbotove

Stručnjaci ističu da korisnici nikada ne bi trebalo da unose detalje koji direktno otkrivaju njihov identitet ili omogućavaju pristup bankovnim računima. Jednom kada se ove informacije prosjede sistemima vještačke inteligencije, korisnik u potpunosti gubi kontrolu nad njihovim daljim skladištenjem i upotrebom.

Finansijski eksperti posebno naglašavaju da lični dokumenti i izvodi iz banaka najčešće na jednom mjestu spajaju više kritičnih informacija od kućne adrese i punog imena, do podataka o poslodavcu i tačnom stanju na računu.

Zašto je dijeljenje finansijskih informacija izuzetno rizično?

Glavni razlozi za oprez prilikom korišćenja četbotova u finansijske svrhe uključuju:

  • Politiku skladištenja podataka: U zavisnosti od podešavanja platformi, istorija razgovora sa vještačkom inteligencijom može se čuvati, ručno pregledati od strane ljudi ili koristiti za naknadnu obuku modela.
  • Rizik od sajber-napada: Nijedan digitalni sistem na mreži ne posjeduje apsolutnu zaštitu od bezbjednosnih proboja i hakerskih napada.
  • Nedostatak regulatorne zaštite: Za razliku od banaka ili licenciranih finansijskih savjetnika, kompanije koje razvijaju četbotove nemaju zakonsku obavezu čuvanja profesionalne tajne i povjerljivosti.

Osnovno pravilo bezbjednosti jeste da četbotovima nisu potrebni konkretni lični dokumenti niti stvarni brojevi računa da bi pomogli u analizi ili planiranju budžeta. Korisnici moraju neprekidno voditi računa o tome koje podatke unose u sisteme kako bi spriječili njihovu eventualnu zloupotrebu, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vještačka inteligencija

četbot

Pare

lični podaci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Telefon

Nauka i tehnologija

Kako ukloniti dosadne reklame sa telefona? Potrebno je samo nekoliko sekundi

1 d

0
Detaljan krupni plan početnog ekrana pametnog telefona na kojem se prikazuju popularne aplikacije poput WhatsApp-a.

Nauka i tehnologija

Vocap uvodi novu funkciju: Kontrolišite ko vidi vaš broj

1 d

0
Fotorealistična veštačka inteligencija ilustracija tilacina u šumi.

Nauka i tehnologija

Tasmanijski tigar na korak od povratka: San o oživljavanju izumrle vrste postaje stvarnost

2 d

0
Vještačka inteligencija "krade" narodu jeftinu struju

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija "krade" narodu jeftinu struju

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima