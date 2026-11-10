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Vocap uvodi novu funkciju: Kontrolišite ko vidi vaš broj

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АТВ редакција
10.11.2026 12:59

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Detaljan krupni plan početnog ekrana pametnog telefona na kojem se prikazuju popularne aplikacije poput WhatsApp-a.
Foto: pexels/Brett Jordan

Vocap je u junu predstavio funkciju korisničkih imena, a sada se nadovezuje dodatnim opcijama kontrole privatnosti.

Funkciju korisničkih imena Vocap je uveo sa fokusom na privatnost, omogućavajući korisnicima da međusobno komuniciraju bez potrebe da znaju brojeve telefona jedni drugih.

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Nadovezujući se na to, sada testira funkciju koja korisnicima pruža detaljniju kontrolu nad vidljivošću njihovih brojeva telefona, prenosi GSMArena.

Ovo otkriće dolazi od portala VABetaInfo, koji je primjetio da se ova funkcija razvija u beta verziji aplikacije Vocap za Android, sa oznakom 2.26.45.1.

Prema navodima ovog portala, nova funkcija privatnosti za brojeve telefona nudi četiri opcije: svi, moji kontakti, moji kontakti osim odabranih i niko.

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Ove opcije omogućavaju korisnicima da odluče ko može da vidi njihove brojeve telefona tokom poziva i u četovima.

(b92)

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aplikacija

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