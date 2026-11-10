Epidemija morbila u Boru, ima li razloga za brigu u Srpskoj

Nakon što je u Boru u Srbiji proglašena epidemija morbila, provjeravamo kakva je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj.

Ima li razloga za zabrinutost i koliki je rizik od širenja zaraze, otkrivamo u razgovoru sa Mladenom Grujičićem, načelnikom Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Bijeljina.

"2024. mi smo imali epidemiju, a prije toga 2014. na 2015. godinu. I tokom prethodne epidemije, preko 200, tačnije i mnogo više od 200, je bilo djece koja su bila inficirana, što djece, manje odraslih osoba. Ono što jeste, na primjer, što sam vidio da je u Istočnoj Srbiji problem tokom prijave te epidemije da nisu samo djeca inficirana, nego i odrasle osobe. Znači da imamo i osobe koje nisu nažalost vakcinisane", rekao je doktor Grujičić.

"Ako imamo takvu neku situaciju, to je već ozbiljna situacija za to područje i zato su vjerovatno moje kolege prijavile tu epidemiju i pokušavaju da izvakcinišu što je moguće veći broj ljudi da bi zaštitili svoje okruženje".

S obzirom na blizinu Srbije, doktor objašnjava da li ima razloga za zabrinutost u Republici Srpskoj.

"E sad, s jedne strane jeste to Istočni dio Srbije, zaista je prilično udaljenost između Bora i Bijeljine ili ostatka Republike Srpske. Međutim, nemojmo zaboraviti da je između Bijeljine i Bora Beograd. Znači, svi idemo prema Beogradu, putuje se za Beograd. Znači, ali postoji realna mogućnost prenosa prema Bijeljini, zato što imamo naše djece koja studiraju ili ljudi koji rade u Beogradu. Tako da postoji mogućnost tog prenosa. Da li je za sada ta opasnost neka velika? Nije, na sreću. Ali ono što, hajde da kažemo, ne daje toliki optimizam jeste pokrivenost naše djece vakcinama, između ostalog i MMR vakcinom", ističe doktor Grujičić.

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