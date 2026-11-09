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Meta širi upotrebu vještačke inteligencije za provjeru uzrasta tinejdžera na Instagramu

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АТВ редакција
09.11.2026 19:50

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Meta (poznata i samo kao Meta, a ranije kao Facebook, Inc.) američki je multinacionalni tehnološki konglomerat sa sjedištem u Menlo Parku, Kalifornija.
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Avelar, File

Kompanija Meta saopštila je danas da će proširiti primjenu tehnologije vještačke inteligencije za procjenu uzrasta korisnika Instagrama širom svijeta, kako bi dodatni milioni tinejdžera bili automatski uključeni u posebne naloge sa zaštitnim podešavanjima.

Ova tehnologija omogućava kompaniji da prepozna korisnike za koje procijeni da su tinejdžeri na osnovu informacija i konteksta njihovih profila, čak i kada je datum rođenja podešen tako da ukazuje na to da su odrasli, prenio je Rojters.

Nakon procjene, takvi korisnici biće prebačeni na takozvane tinejdžerske naloge (Teen Accounts), koji podrazumijevaju automatska ograničenja u pogledu toga ko može s njima da kontaktira, kakav sadržaj mogu da gledaju i koliko vremena provode na platformi.

Meta je navela da će roditelji u Sjedinjenim Američkim Državama tokom ovog mjeseca početi da dobijaju obavještenja na Instagramu sa objašnjenjima o načinu na koji kompanija utvrđuje uzrast mladih korisnika i kako mogu da pomognu da podaci o njihovim godinama budu tačni.

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Kompanija je počela i da koristi dodatni sistem provjere u Australiji, gdje se oslanja na podatke kompanije Epl (Apple) o starosnim kategorijama korisnika uređaja.

Meta nastavlja da uvodi tehnologiju za procjenu uzrasta na Fejsbuku (Facebook), dok se sličan sistem očekuje i na platformi Treds (Threads) kasnije ove godine.

Širenje sistema dolazi u trenutku kada se Meta suočava sa više tužbi u kojima se tvrdi da njene društvene mreže nanose štetu mladim korisnicima.

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Kompanija je u avgustu postigla nagodbe vrijedne do 18 milijardi dolara (oko 15,5 milijardi evra) sa gotovo svim američkim saveznim državama i teritorijama povodom optužbi da njene platforme negativno utiču na djecu i tinejdžere.

Meta je prošlog mjeseca postigla i nagodbu sa mladom tužiteljkom u sudskom procesu u Los Anđelesu, u kojem se ispitivalo da li su Instagram i Fejsbuk osmišljeni tako da izazivaju zavisnost i doprinose problemima sa mentalnim zdravljem i poremećajima u ishrani kod mladih.

U okviru dogovora sa američkim državama, Meta se obavezala da unaprijedi način identifikovanja maloljetnih korisnika, uključujući djecu mlađu od 13 godina, kojima nije dozvoljeno korišćenje njenih platformi, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

društvene mreže

tehnologija

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