Ovo se dogodilo prvi put: Robot sam u svemiru sagradio specijalnu strukturu

Prvi put se dogodilo da je robot, bez pomoći astronauta, sagradio strukturu u svemiru. Robotski graditelj rešetkastih konstrukcija osmislili su, projektovali i napravili istraživači sa Tehnološkog instituta Kalifornije uz finansijsku podršku Agencije za napredne istraživačke projekte u oblasti odbrane (DARPA), saopštio je Kaltek.

Ovaj graditelj rešetki, dio programa „Nove metode proizvodnje, materijali i maseno efikasan dizajn u orbiti i na Mjesecu“ (NOM4D), sastoji se od autonomnog manipulatora koji uzima šipke i spojeve smještene u obližnjim spremištima (dispenzerima) kako bi uzastopno sklapao identične segmente, odnosno polja obodne rešetke.

- Ovo je prvi put da je neka struktura autonomno izgrađena u svemiru – rekao je Serđo Pelegrino, profesor vazduhoplovnog i građevinskog inženjerstva, šef Odsjeka za vazduhoplovstvo, izvršni rukovodilac za vazduhoplovstvo i viši naučni saradnik u Laboratoriji za mlazni pogon (JPL), kojom Kaltek upravlja za potrebe agencije NASA.

Pelegrino je vođa tima na Kaltekovom demonstracionom projektu ASTRA, robotskom graditelju koji je proteklih šest mjeseci proveo u svemiru, radeći na sklapanju reflektorske antene prečnika 1,4 metra sačinjene od kompozitnih cijevi ojačanih vlaknima, aluminijumskih zglobova i kaptonske reflektujuće površine. Prema navodima DARPA, ovo autonomno robotsko sklapanje nalikuje slaganju visokotehnološke konstrukcije. Ipak, proces automatizacije gradnje u svemiru daleko je od dječje igre.

Iako je tim naišao na vremenska ograničenja i uspio da izgradi samo početni dio antene, demonstracija je dokazala izvodljivost predloženog koncepta sklapanja, koji je skalabilan i primenljiv na veoma velike obodne rešetke koje nose džinovske reflektujuće površine.

Nauka i tehnologija Rusi prave svemirski jogurt: Deset puta više korisnih bakterija

Demonstracija u svemiru predstavlja treću fazu ovog projekta. U prve dve faze, tim projekta ASTRA razvio je koncept i metodologiju projektovanja, a zatim pokazao da koncept funkcioniše u laboratorijskim uslovima na Zemlji. Korisni teret za svemirsku misiju završen je, testiran i isporučen kompaniji nosiocu tereta, Momentus Inc., za manje od 12 meseci.

- Razvoj korisnog tereta ovolike složenosti u tako kratkom roku bio je ogroman poduhvat za naš mali tim. Kako privodimo misiju kraju, konačno možemo da počnemo da razmišljamo o novim pravcima istraživanja koje je ova demonstracija otvorila - kaže Pelegrino, koji je takođe i kodirektor Projekta svemirske solarne energije, čiji je cilj prikupljanje sunčeve energije u svemiru i njeno bežično prenošenje na površinu Zemlje.

Naučnici već dugo priželjkuju mogućnost postavljanja velikih struktura u svemiru, kao što su reflektorske površine. One bi mogle da posluže kao ogromna ogledala za moćne svemirske teleskope, omogućavajući astronomima da posmatraju sve udaljenije objekte; alternativno, ovakve strukture mogle bi da čine aperturu velikih radiofrekventnih antena.

Svijet NASA-in teleskop pada ka Zemlji, težak je tonu i po

Veličina ovakvih struktura trenutno je ograničena dimenzijama aerodinamičkih oklopa raketa. Od početka istraživanja svemira postojale su dvije metode za dopremanje velikih struktura u orbitu ili dalje od nje: njihovo sklapanje prije lansiranja i potom rasklapanje u svemiru, ili ručno spajanje dijelova poslatih kroz niz uzastopnih lansiranja. Sada se javlja potreba za trećom opcijom kako bi se u svemiru dobile još veće strukture – njihova izgradnja direktno na licu mjesta.

Tu na scenu stupa program NOM4D. DARPA je ovaj program pokrenula 2022. godine sa ciljem da se na kraju „sirovi materijali prevoze sa Zemlje radi proizvodnje u samoj orbiti“, navodi se na veb-sajtu programa. Kaltekova demonstracija ASTRA jedan je od samo dva projekta koji su stigli do treće faze programa NOM4D: orbitalnih demonstracija manjeg obima. Drugi projekat, koji predvodi Univerzitet Ilinois u Urbana-Šampejnu, koristiće jedan od modula prikačenih na Međunarodnu svemirsku stanicu kako bi testirao metodu očvršćavanja karbonskih cijevi u svemiru.

- Cilj programa NOM4D jeste da omogući efikasnu i skalabilnu izgradnju veoma velikih struktura u svemiru. Pod „veoma velikim“ podrazumevam razmere od stotina metara ili čak kilometara. Danas se ne može postići ništa što bi se makar približilo tim dimenzijama - naveo je Endru Detor, programski menadžer DARPA-e za NOM4D, u pisanoj izjavi, prenosi telegraf.