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Frizura koja izdužuje lice i čini da izgledate mršavije

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АТВ редакција
10.11.2026 11:35

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Isfenirana bob frizura
Foto: Pexel/Min An

Lisica frizura sve je zanimljivija ženama koje žele da osvježe izgled bez drastičnog skraćivanja kose.

Ovaj način šišanja, poznat i kao "Fox cut", zasniva se na stepenastim slojevima koji se postepeno izdužuju prema krajevima i stvaraju siluetu nalik lisičjem repu. Posebno je zanimljiv ženama sa okruglim licem jer pravilno raspoređeni pramenovi mogu vizuelno da izduže crte i učine da lice djeluje uže.

Рада Манојловић-26032026

Scena

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Za razliku od klasičnog ravnog šišanja, kod lisica frizure kosa dobija više pokreta, a pramenovi oko lica imaju važnu ulogu. Oni padaju uz obraze i obrazuju vertikalne linije koje vizuelno izdužuju lice. Zbog toga je ovo šišanje zanimljiv izbor za žene koje žele da ublaže utisak punoće u predjelu obraza i naglase jagodice.

Posebno lijepo izgleda na srednje dugoj i dugoj kosi, jer slojevi dolaze do izražaja, a krajevi dobijaju karakterističan oblik slova V. Ipak, frizer može da prilagodi dužinu i raspored stepenova tako da frizura odgovara i ženama koje ne žele da se odreknu svoje dužine.

Okruglo lice – Ovo je jedan od oblika lica na kojima lisica frizura može posebno lijepo da izgleda. Duži pramenovi uz obraze stvaraju vertikalni efekat i vizuelno izdužuju lice. Najbolje je da najkraći slojevi ne završavaju tačno u visini najšireg dijela obraza.

Ovalno lice – Žene sa ovalnim licem mogu da eksperimentišu sa različitim dužinama slojeva. I duži pramenovi oko lica i izraženiji stepenovi mogu lijepo da naglase prirodne proporcije.

Četvrtasto lice – Mekani slojevi koji uokviruju lice ublažavaju izraženu vilicu i daju kosi lepršaviji izgled. Posebno lijepo izgledaju blago uvijeni krajevi.

Srcoliko lice – Duži pramenovi koji padaju oko brade mogu da stvore ravnotežu između šireg čela i uže donje polovine lica.

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Kako se stilizuje lisica frizura?

Jedna od prednosti ovog šišanja jeste što ne zahtijeva komplikovano stilizovanje. Dovoljno je da kosu prosušite fenom, a zatim okruglom četkom blago oblikujete pramenove oko lica i krajeve. Ako želite izraženiji efekat, možete koristiti velike viklere ili figaro kako biste dobili ležerne talase.

Za dodatni volumen nanesite malo pjene za kosu na korijen, a na krajeve nekoliko kapi seruma kako bi izgledali zaglađeno i njegovano.

Lisica frizura posebno je zanimljiva ženama koje žele promjenu, ali ne žele da izgube dužinu kose. Uz dobro raspoređene slojeve, kosa dobija oblik, pokret i punoću, dok pramenovi oko lica stvaraju efekat koji može da učini da cjelokupan izgled djeluje izduženije i skladnije.

(Sensa)

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Frizura

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šišanje

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