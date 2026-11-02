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Da li je ovo "najljepša haljina ikad viđena"?

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02.11.2026 16:00

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Мaкена Грејс позира фотографима по доласку на пројекцију филма "Игре глади: Сунце над жетвом" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) у Уједињеном Краљевству, организовану за обожаваоце.
Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/Tanjug

Glumica Makena Grejs nedavno je prisustvovala premijeri filma "The Hunger Games" u Londonu, a za tu priliku izabrala je nestvarnu kreaciju.

Riječ je o raskošnoj toaleti modne kuće Almée Couture, modelu "Spring Symphony" iz kolekcije Le Jardin des Rêves, prenosi b92.

Kako se vidi, haljinu sirena kroja krase šareni detalji, kao i specifični vez koji cjelokupnoj kreaciji daje jedan živopisan prikaz prirode.

Цеца Ражнатовић

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Toaleta se sastoji od šljokica, perlica, ali i trodimenzionalnih cvjetnih motiva. Posebnu pažnju modnih kritičara privlače ljubičasti cvjetovi u donjem dijelu koji kao da oživljavaju ovaj pejzaž.

Glumica je svoje izdanje upotpunila minđušama brenda Anabela Chan, nježnom šminkom u roze boji, kao i lijepo stilizovanom frizurom.

Modna kombinacija Makene Grejs izazvala je lavinu pozitivnih komentara na mrežama, a mnogi su pisali da je glumica Zendeja, poznata po spektakularnim modnim izdanjima, dobila konkurenciju.

"Ova haljina je nestvarna", "Ne želim da budem dramatična, ali ovo je najljepša haljina koju sam ikada vid‌jela u životu", stoji u komentarima...

(b92)

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Makena Grejs

glumica

Pjevačica

haljina

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