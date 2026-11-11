Kako ukloniti dosadne reklame sa telefona? Potrebno je samo nekoliko sekundi

Reklame su danas gotovo neizbježan dio korišćenja telefona. Iskaču u aplikacijama, igrama i internet pregledačima, a ponekad čak i u pojedinim dijelovima samog sistema.

Iako predstavljaju važan izvor prihoda za veliki broj besplatnih servisa, mnogima su postale toliko naporne da traže način da ih barem djelimično uklone.

Dobra vijest je da na Android telefonima za to nije potrebno rutiranje uređaja, instaliranje brojnih aplikacija niti komplikovano podešavanje.

Postoji jedna opcija koja može značajno da smanji broj reklama na telefonu, a zove se Private DNS (Privatni DNS).

Jedno podešavanje može da napravi veliku razliku

Na većini modernih Android telefona moguće je promijeniti privatni DNS i tako koristiti servis koji filtrira poznate reklamne domene.

Ova funkcija dostupna je na uređajima sa Androidom 9 i novijim verzijama.

Potrebno je da u podešavanjima pronađete opciju Private DNS (Privatni DNS) i u polje za naziv provajdera unesete sljedeću adresu:

dns.adguard-dns.com

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Važno je napomenuti da se ranije u ovu svrhu često koristila adresa dns.adguard.com. Međutim, AdGuard je svoj javni DNS servis u međuvremenu prebacio na novi domen, pa je aktuelna adresa dns.adguard-dns.com.

Putanja do ove opcije može se razlikovati u zavisnosti od proizvođača telefona.

Google Pixel i većina uređaja sa čistim Androidom: Podešavanja - Mreža i internet - Privatni DNS.

Samsung: Podešavanja - Veze - Dodatna podešavanja veze - Privatni DNS.

Nakon što unesete adresu i sačuvate promjene, podešavanje počinje da važi odmah. Ponovno pokretanje telefona nije potrebno.

Kako zapravo funkcioniše blokiranje reklama?

Kada aplikacija ili internet stranica pokuša da učita reklamu, mora da kontaktira određeni server. Privatni DNS može da prepozna poznate reklamne domene i spriječi njihovo učitavanje.

Rezultat je da se dio reklama uopšte ne pojavljuje na ekranu.

To može biti posebno primjetno u besplatnim igrama i aplikacijama, u kojima reklame često prekidaju korišćenje video-snimcima, banerima ili iskačućim prozorima.

Osim što smanjuje broj reklama, blokiranje nepotrebnih zahtjeva ponekad može da omogući i brže učitavanje stranica, kao i manju potrošnju mobilnih podataka.

Ipak, neće nestati baš sve reklame

Ovo nije univerzalni blokator reklama.

Pojedini servisi i dalje mogu prikazivati oglase, posebno kada su oni integrisani direktno u sadržaj aplikacije ili se isporučuju na način koji DNS filtriranje ne može da prepozna.

Zato ne treba očekivati da će jedna promjena podešavanja u potpunosti pretvoriti telefon u uređaj bez reklama.

Najveći nedostatak: neke funkcije mogu prestati da rade

Blokiranje reklamnih domena može imati i neželjene posljedice.

Na primjer, pojedine mobilne igre nude dodatne živote, novčiće ili druge nagrade nakon gledanja reklame. Kada je reklama blokirana, igra ne može da je učita, pa samim tim neće biti dostupna ni nagrada koja je uslovljena njenim gledanjem.

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U rijetkim slučajevima mogu nastati problemi i sa pojedinim veb-stranicama, servisima ili funkcijama koje zavise od domena koji se nalaze na listi za blokiranje.

Poseban primjer su javne Wi-Fi mreže sa takozvanim captive portal sistemom, koji zahtijeva da se najprije otvori stranica za prijavu ili prihvatanje uslova korišćenja. U nekim slučajevima privatni DNS može da ometa takav postupak.

Ako primijetite problem, rješenje je jednostavno. Dovoljno je da se vratite u podešavanja i opciju Private DNS postavite na Automatski (Automatic) ili je isključite, ako je ta mogućnost dostupna.

Da li treba potpuno blokirati reklame?

Postoji još jedna stvar koju vrijedi imati na umu.

Reklame su jedan od glavnih načina na koji se finansiraju besplatni veb-sajtovi, aplikacije i kreatori sadržaja. Ako redovno posjećujete određeni portal ili pratite nekog autora, možete razmisliti o tome da podržite njihov rad pretplatom ili na neki drugi način.

Drugim riječima, blokiranje reklama može biti praktično, ali nije bez posljedica po servise koji zavise od prihoda ostvarenih oglašavanjem.

Postoje i druga rješenja

Privatni DNS nije jedini način za blokiranje reklama.

Postoje specijalizovane aplikacije i internet pregledači sa ugrađenim blokatorima reklama, dok napredniji korisnici mogu koristiti rješenja poput Pi-hole ili AdGuard Home, koja omogućavaju filtriranje internet saobraćaja na nivou cijele kućne mreže.

Takva rješenja, međutim, zahtijevaju više podešavanja i tehničkog znanja.

Zato je promjena privatnog DNS-a vjerovatno jedna od najjednostavnijih opcija za prosječnog korisnika Android telefona. Ne zahtijeva instaliranje dodatne aplikacije, root pristup niti korišćenje VPN-a, a može značajno da smanji broj reklama koje se pojavljuju tokom svakodnevnog korišćenja telefona.

I što je najvažnije, ako vam ovo podešavanje izazove probleme, možete ga vratiti na prethodno stanje za svega nekoliko sekundi, prenosi Kurir.