Јокић трпио ударце, али и дијелио лекције

Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса уписали су побједу против Мемфис Гризлиса резултатом 123:118, а најзаслужнији за тријумф био је Џамал Мареј, који је одиграо сјајну завршницу и утакмицу завршио са 30 поена.
Канадски бек је чак 17 поена постигао у посљедњој четвртини, у којој је Денвер успио да сачува предност и одбије налет домаћег тима.
Никола Јокић поново је био један од најважнијих играча Нагетса. Српски центар за 37 минута на паркету уписао је 27 поена, 11 скокова и осам асистенција, па му је мало недостајало да забиљежи нови трипл-дабл. Из игре је шутирао 10/16, за три поена 1/3, а са линије слободних бацања 6/8.
Значајан допринос побједи дао је и Камерон Џонсон са 23 поена. Један од његових најважнијих погодака била је тројка на минут и једну секунду прије краја, послије асистенције Јокића, којом је Денвер повео са 120:113.
Мемфис је имао прилику да избори продужетак, али је њихов руки Камерон Бузер промашио шут за три поена 6,9 секунди прије посљедњег звука сирене, чиме је пропала посљедња велика шанса Гризлиса да избјегну пораз.
У домаћем саставу најефикаснији су били Тај Џером и Џејлен Велс са по 22 поена. Џером је посебно био расположен у завршници, пошто је 11 поена постигао у посљедњој четвртини. Седрик Кауард додао је 15 поена и 11 скокова, Кам Спенсер такође је убацио 15, док је Бузер сусрет завршио са 13 поена и 11 скокова.
За Мемфис је ово био четврти пораз у посљедњих пет утакмица, након што је сезону отворио серијом од шест узастопних побједа. Гризлиси сада имају учинак од двије побједе и четири пораза на домаћем паркету.
У једном тренутку током утакмице, организатор игре Мемфиса покушао је да омете српског центра док је постављао блок у нападу Денвера.
Том приликом Спенсер је два пута руком ударио Јокића – најприје у предјелу међуножја, а потом и по задњици.
Судије су реаговале и досудиле Спенсеру неспортску личну грешку другог степена, чиме је кошаркаш Мемфиса кажњен за овај потез, пише б92.
Овакви поступци немају мјесто на кошаркашком терену, а посебно забрињава начин на који је Спенсер покушао да испровоцира једног од најбољих играча данашњице.
Ипак, инцидент није утицао на Јокићеву игру. Српски репрезентативац завршио је сусрет са 27 поена, 11 скокова и осам асистенција, док је Џамал Мареј са 30 поена предводио Денвер до нове побједе.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму