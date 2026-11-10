Игокеа гостује екипи Славије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кошаркаши Игокее гостују сутра екипи Славије из Прага у четвртом колу ФИБА Лиге шампиона. Управу су Игоси у прошлом колу стигли до прве побједе против истог противника. Тренер Ненад Стефановић поручује да у Праг путују по нови тријумф.
"Очекује нас најбитнији меч у досадашњем дијелу сезоне. Послије побједе на домаћем терену од пет разлике, не идемо тамо да бранимо разлику. Идемо да урадимо оно што смо зацртали од првог дана када смо се окупили, а то је да побједом остваримо пролаз у наредну рунду. Да ли је то пеј-ин или директно ТОП16 фаза, видјећемо. Уз све неке проблеме које имамо нећемо тражити алиби. Вјерујем у моје момке и знам да ћемо урадити добар посао", поручио је Стефановић.
Новопридошло појачање Милутин Вујичић истиче да полако улази у ритам и очекује повољан резултат.
"Након пораза од Крке немамо много времена за размишљање, већ смо фокусирани на наредног противника. Јако битна утакмица за нас. Покушавамо кроз тренинге да исправимо грешке", додаје Вујичић.
Утакмица се игра сутра у 18 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму