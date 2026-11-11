Пала Басконија: Нова побједа Партизана у Евролиги

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Партизана савладали су Басконију у оквиру 11. кола Евролиге резултатом 80:66.
Можда се очекивала и једноставнија побједа црно-бијелих, али Ђоану Пењароји и његовим изабраницима је најважније да су уписали нове бодове. На крају је то био чак и двоцифрен тријумф.
Најефикаснији у редовима домаћих био је Тоње Џекири са 17 поена, 16 је дао Карлик Џонс, а 14 Никола Танасковић. У наредном колу, већ у уторак, Партизан дочекује Валенсију.
Црно-бијеле брине повреда Итана Томпсона, видјећемо колико је она тешка и озбиљна. За црно-бијеле нису играли и Ламар Стивенс, Кајл Олмен и Дерик Вилис, као ни Кеваријус Хејс.
Изабраници Ђоана Пењароје сада имају учинак од шест побједа и пет пораза и тако су успјели да одрже прикључак са најбољим тимовима Евролиге.
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