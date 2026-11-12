Pale: Svečano dočekana ikona Majke Božije Mlekopitateljnice

Autor:ATV redakcija
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Vjerni narod Pala i Sarajevsko-romanijske regije svečano je danas dočekao arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar, koji je u pratnji monaha Tome i Haritona, donio vjernu kopiju čudotvorne ikone Majke Božije Mlekopitateljnice, koja će ubuduće krasiti paljanski Hram Sabora Svetog arhangela Gavrila.
Pored mnoštva građana, dočeku ikone prisustvuju i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, kao i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić.
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Ikona će, nakon svečanog dočeka u Ulici Nikole Tesle, u litiji biti prenesena do hrama, gdje će biti postavljena na tron.
Nakon toga, arhimandrit Metodije služiće Svetu liturgiju uz sasluženje bratstva manastira i paljanskog sveštenstva.
Srna
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