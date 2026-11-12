U centru grada pronađeno povrijeđeno dijete, oglasila se policija

Autor:ATV redakcija
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U centru Splita u četvrtak ujutru pronađeno je povrijeđeno dijete, saopštila je policija.
Policija je informaciju o povrijeđenom djetetu dobila oko 7.10 časova. Na mjesto događaja stigli su radnici Hitne pomoći, koji su dijete prevezli u bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći.
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Prema dosad prikupljenim informacijama, dijete je povrijeđeno prilikom pada, saopštila je policija, piše Dnevnik.hr.
Policija je najavila uviđaj i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
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