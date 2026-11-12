Poznato ko je ubijen u pucnjavi u Budvi

U pucnjavi koja se dogodila u srijedu uveče u Budvi jedna osoba je ubijena, dok je druga ranjena. Prema informacijama podgoričkih "Vijesti", riječ je o državljanima Turske.

Pucnjava se dogodila u restoranu kod glavnih semafora u Budvi, a tijelo ubijenog muškarca ostalo je na trotoaru ispred restorana "Turkish".

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Druga osoba, koja je ranjena, pobjegla je sa mjesta događaja. Policija ju je pronašla u blizini Osnovne škole, odakle je vozilom Hitne pomoći prevezena radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Kod ranjenog muškarca pronađena su dva pištolja.

Policija traga za još dvije osobe koje su pobjegle nakon pucnjave.

Prema riječima očevidaca, neposredno nakon što su se začuli pucnji, više osoba trčalo je kroz naselje, dok su stanari iz svojih domova posmatrali šta se događa.

Policija je blokirala glavnu raskrsnicu, a obavljeni su pretres restorana i ispitivanje svjedoka.

Iz Uprave policije Crne Gore potvrđeno je još sinoć da je jedna osoba izgubila život.

"Večeras je, oko 21.10 časova, Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Budva prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da je jedno lice lišeno života. Odmah nakon događaja, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva uspostavili su blokade i preduzeli hitne mjere i radnje na identifikaciji, lociranju i hvatanju izvršioca nakon izvršenog krivičnog djela", navodi se u saopštenju policije.

Iz policije dodaju da su tokom prvih operativnih aktivnosti uspjeli da lociraju i privedu jednu osobu, kao i da su pronašli dva pištolja i druge tragove na mjestu događaja.

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O pucnjavi je odmah obaviješten nadležni državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji rukovodi uviđajem i daljom istragom.

"Prema prvim informacijama, u događaju su učestvovali strani državljani. U toku su dalje policijsko-tužilačke aktivnosti, kao i druge mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja. O ishodu preduzetih aktivnosti javnost će biti blagovremeno obaviještena", saopštila je policija.

(Vijesti)