Виткоф и Кушнер на састанку са Путином у Москви

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник америчког предсједника Џаред Кушнер изјавио је да ће заједно са специјалним америчким изаслаником Стивом Виткофом данас отпутовати у Москву, гдје ће се састати са руским предсједником Владимиром Путином.
Током састанка са Путином биће размотрено оно о чему је јуче разговарано на трилатералним преговорима у Абу Дабију.
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Кушнер је најавио да ће након посјете Москви заједно са Виткофом отпутовати у Даблин, гдје ће се састати са украјинским предсједником Володимиром Зеленским.
Подсјетимо, на трилатералним разговорима у Абу Дабију постигнут је велики хуманитарни напредак - највећа размјена ратних заробљеника од почетка рата.
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