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Виткоф и Кушнер на састанку са Путином у Москви

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АТВ редакција
12.11.2026 07:10

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Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Фото: Pexel/ Serg Alesenko

Савјетник америчког предсједника Џаред Кушнер изјавио је да ће заједно са специјалним америчким изаслаником Стивом Виткофом данас отпутовати у Москву, гдје ће се састати са руским предсједником Владимиром Путином.

Током састанка са Путином биће размотрено оно о чему је јуче разговарано на трилатералним преговорима у Абу Дабију.

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Кушнер је најавио да ће након посјете Москви заједно са Виткофом отпутовати у Даблин, гдје ће се састати са украјинским предсједником Володимиром Зеленским.

Подсјетимо, на трилатералним разговорима у Абу Дабију постигнут је велики хуманитарни напредак - највећа размјена ратних заробљеника од почетка рата.

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Тагови :

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Владимир Путин

Москва

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