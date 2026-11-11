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Трамп о Ирану: Требаће им 25 година да обнове оно што смо уништили

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АТВ редакција
11.11.2026 23:07

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Трамп о Ирану: Требаће им 25 година да обнове оно што смо уништили
Фото: Tanjug / AP / Phelan M. Ebenhack

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да жели да САД обезбиједе потпуну побједу над Ираном.

"Побиједили смо. Желимо да будемо сигурни да имамо потпуну побједу, а не побједу од 93 одсто", рекао је Трамп на церемонији посвећеној Дану ветерана.

Он је додао да се нада да САД неће морати да униште више ништа у Ирану.

"Требаће им 25 година да обнове оно што смо уништили. Надамо се да нећемо морати да уништавамо више ништа у тој земљи", навео је Трамп.

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