Трамп о Ирану: Требаће им 25 година да обнове оно што смо уништили

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да жели да САД обезбиједе потпуну побједу над Ираном.
"Побиједили смо. Желимо да будемо сигурни да имамо потпуну побједу, а не побједу од 93 одсто", рекао је Трамп на церемонији посвећеној Дану ветерана.
Он је додао да се нада да САД неће морати да униште више ништа у Ирану.
"Требаће им 25 година да обнове оно што смо уништили. Надамо се да нећемо морати да уништавамо више ништа у тој земљи", навео је Трамп.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму