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Жесток одговор Мелони: Желе да је нација парализована и уплашена, нећемо то дозволити

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АТВ редакција
11.11.2026 22:06

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Премијерка Италије
Фото: Таnjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да држава неће дозволити да анонимне пријетње утичу на рад просвјете и да ће дјеца сутра ићи у школу.

"Нећемо дозволити да анонимни мејл одлучује о школском календару наше дјеце. Ко год је ово урадио, желио је нацију која је парализована и уплашена", рекла је Мелонијева у видеу објављеном на "Иксу".

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Дојаве о бомбама: Десетине школа евакуисане након пријетећих мејлова

Она је додала да ће се Италијани сутра пробудити, одвести дјецу у школу и потом отићи на посао.

"То је одговор, и то најјачи који имамо", нагласила је Мелонијева.

Више од 6.000 школа широм Италије примило је током дана путем мејла пријетње о подметнутим бомбама.

Министар просвјете Ђузепе Валдитара изјавио је да нема доказа да постоји реална опасност, али да су ученици, наставници и особље морали да буду евакуисани у складу са процедуром.

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Тагови :

Ђорђа Мелони

Италија

дојава о бомби

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