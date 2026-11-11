Жесток одговор Мелони: Желе да је нација парализована и уплашена, нећемо то дозволити

Аутор:АТВ редакција
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Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да држава неће дозволити да анонимне пријетње утичу на рад просвјете и да ће дјеца сутра ићи у школу.
"Нећемо дозволити да анонимни мејл одлучује о школском календару наше дјеце. Ко год је ово урадио, желио је нацију која је парализована и уплашена", рекла је Мелонијева у видеу објављеном на "Иксу".
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Дојаве о бомбама: Десетине школа евакуисане након пријетећих мејлова
Она је додала да ће се Италијани сутра пробудити, одвести дјецу у школу и потом отићи на посао.
"То је одговор, и то најјачи који имамо", нагласила је Мелонијева.
Више од 6.000 школа широм Италије примило је током дана путем мејла пријетње о подметнутим бомбама.
Министар просвјете Ђузепе Валдитара изјавио је да нема доказа да постоји реална опасност, али да су ученици, наставници и особље морали да буду евакуисани у складу са процедуром.
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