Први лет кинеског дрона на соларни погон

Аутор:АТВ редакција
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Кинески дрон на соларни погон средње величине извео је први лет, саопштила је Кинеска академија за ваздухопловну аеродинамику.
Ријеч је о комерцијалној, потпуно електричној летјелици коју покреће искључиво соларна енергија, пренијела је Синхуа.
Дрон је дугачак 3,2 метра и има распон крила од осам метара, са максималним пројектованим трајањем лета од 30 часова.
Развојни тим је саопштио да је дрон дизајниран да буде еколошки прихватљив, енергетски штедљив, јефтин и погодан за брзу масовну производњу.
Његове главне предности су дуго вријеме лета, брзо распоређивање и лако одржавање.
Очекује се да ће бити кориштен за инспекцију цјевовода на великим удаљеностима, инспекцију главних објеката за заштиту вода, геодетска снимања и истраживања природних ресурса, брзу инспекцију подручја катастрофа и надзор у великим областима, преноси Срна.
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