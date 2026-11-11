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Први лет кинеског дрона на соларни погон

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АТВ редакција
11.11.2026 20:49

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Дрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Кинески дрон на соларни погон средње величине извео је први лет, саопштила је Кинеска академија за ваздухопловну аеродинамику.

Ријеч је о комерцијалној, потпуно електричној летјелици коју покреће искључиво соларна енергија, пренијела је Синхуа.

Дрон је дугачак 3,2 метра и има распон крила од осам метара, са максималним пројектованим трајањем лета од 30 часова.

Развојни тим је саопштио да је дрон дизајниран да буде еколошки прихватљив, енергетски штедљив, јефтин и погодан за брзу масовну производњу.

Његове главне предности су дуго вријеме лета, брзо распоређивање и лако одржавање.

Очекује се да ће бити кориштен за инспекцију цјевовода на великим удаљеностима, инспекцију главних објеката за заштиту вода, геодетска снимања и истраживања природних ресурса, брзу инспекцију подручја катастрофа и надзор у великим областима, преноси Срна.

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Тагови :

Кина

пекинг

дрон

технологија

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