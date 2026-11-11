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Дојаве о бомбама: Десетине школа евакуисане након пријетећих мејлова

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АТВ редакција
11.11.2026 13:07

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Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Десетине школа у Италији су евакуисане након што су путем електронских порука добиле дојаве о бомбама, јавила је новинска агенција АНСА, позивајући се на неименоване изворе упознате са ситуацијом.

Полиција је послата у погођене школе и у току су безбједносни претреси након евакуације ученика и наставника.

Како јављају мреже РАИ и Скај ТГ24, имејлове је потписао "Михаил Андропов", што је исто име које се користи у вишеструким пријетњама бомбом послатим авио-компанијама које су резултирале преусмјеравањем летова широм Европе, али су се показале као лажне.

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Прошле седмице догодио се сличан инцидент када је 280 директора школа у земљи добило имејлове са упозорењима.

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Тагови :

Италија

дојава о бомби

Школа

евакуација

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