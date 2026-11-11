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Владимир Зеленски о преговорима: Надамо се

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11.11.2026 21:10

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски говори током конференције за медије на самиту ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да се Кијев нада да ће ове године бити постигнути конкретни резултати у разговорима о окончању рата са Русијом.

"Проживљавамо масовне нападе. Наравно, желимо да постигнемо резултате до краја ове године и, наравно, учинићемо све да се то деси", рекао је Зеленски на конференцији за новинаре у Даблину послије два дана трилатералних разговора у Абу Дабију.

Зеленски је додао да много тога зависи од воље америчке стране да изврши притисак на Русију и да је то важније од формата дијалога са Москвом.

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Тагови :

Владимир Зеленски

Украјина

Русија

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