Владимир Зеленски о преговорима: Надамо се

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Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да се Кијев нада да ће ове године бити постигнути конкретни резултати у разговорима о окончању рата са Русијом.
"Проживљавамо масовне нападе. Наравно, желимо да постигнемо резултате до краја ове године и, наравно, учинићемо све да се то деси", рекао је Зеленски на конференцији за новинаре у Даблину послије два дана трилатералних разговора у Абу Дабију.
Зеленски је додао да много тога зависи од воље америчке стране да изврши притисак на Русију и да је то важније од формата дијалога са Москвом.
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