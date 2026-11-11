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Пише "Политико": Републиканци њега виде као кандидата за предсједника САД-а

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АТВ редакција
11.11.2026 21:45

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Пише "Политико": Републиканци њега виде као кандидата за предсједника САД-а

Све већи број републиканаца у америчком Конгресу сматра да би државни секретар Марко Рубио требало да буде кандидат те странке на предсједничким изборима 2028. године, пише амерички „Политико“ након разговора са више републиканских конгресмена и сенатора.

Изборни пораз републиканаца покренуо је нове разговоре међу конгресменима о томе ко би требало да предводи странку у наредном периоду, а поједини сматрају да Рубио има веће шансе од Венса, који би могао да сноси "политичке посљедице" због блиске повезаности са непопуларним политикама предсједника Доналда Трампа.

„Надам се да ће се кандидовати. Мислим да је он најбоља особа за комуникацију и уједињавање“, рекао је републикански конгресмен из Индијане Марлин Штукман, говорећи о Рубију.

Он је додао и да је Рубио „убједљиво најталентованији републиканац“, истичући да ће странци бити потребна нова лица и другачији начин представљања политике бирачима.

Један републикански сенатор, који је желио да остане анониман, оцијенио је да изборни пораз свакако отежава Венсове изгледе за предсједничку кандидатуру.

Републикански конгресмен са Флориде Мајк Харидополос изјавио је да је велики присталица Рубија и да је узбуђен због могућности његове кандидатуре.

„Нема сумње да је спреман да буде предсједник ако одлучи да се кандидује“, рекао је Харидополос за „Политико“.

Рубио није заинтересован

Ипак, поједини републиканци наводе да су разговарали са људима блиским Рубију, који су им пренијели да он није заинтересован за предсједничку кандидатуру 2028. године, чак ни након резултата међуизбора.

Особа блиска Рубију изјавила је да једино он зна да ли ће се кандидовати и да је тренутно у потпуности посвећен својим бројним обавезама, не размишљајући о изборима, преноси Танјуг.

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Тагови :

Марко Рубио

Доналд Трамп

Америка

Републиканска странка

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