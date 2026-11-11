Ужас: Брачни пар сексуално злостављао кћерку, нудили је пријатељу из БиХ за отплату дуга

Аутор:АТВ редакција
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Брачни пар из Рот ам Зеа (округ Швебиш Хал) осуђен је пред Земаљским судом у Елвангену на дугогодишње затворске казне због тешког сексуалног злостављања и силовања сопствене кћерке.
Судско вијеће осудило је 45-годишњег оца на 11 година и шест мјесеци затвора, док је 41-годишња мајка осуђена на девет година и шест мјесеци затвора.
У све је умијешан и њихов породични пријатељ који има двојно држављанство, Босне и Херцеговине и Хрватске. Њемачки брачни пар је, према наводима, своје дијете препустио том познанику као сексуални објекат. Тај мушкарац, стар 54 године, налази се у бјекству. За њим је расписана међународна потјерница.
Према оптужници, родитељи су тада једанаестогодишњу кћерку током више од годину дана у више наврата присиљавали на сексуалне односе. Касније им се придружио и породични пријатељ, Хрват из Босне и Херцеговине. Родитељи су дјевојчици наводно чак пријетили електрошоковима. Оптужница наводи да је отац имао велике дугове према 54-годишњаку.
Случај је откривен након што се дјевојчица повјерила једној наставници. Она је обавијестила службу за заштиту дјеце и омладине, која од фебруара брине о сада 13-годишњој дјевојчици. Пред судом су оптужени одбили да дају исказ.
У самом поступку судско вијеће имало је контроверзну улогу. У јулу је пустило оптужене на слободу јер није видјело „хитну сумњу на извршење кривичног дјела“, што је услов за одређивање притвора.
Портпарол суда објаснио је да је осуда тада била вјероватна, али не и сигурна. У том тренутку дјевојчица још није била саслушана. Пошто су родитељи ћутали о оптужбама, постојала је ситуација „ријеч против ријечи“.
Таквом тумачењу, међутим, успротивио се Виши покрајински суд у Штутгарту, који је у августу поново активирао налог за притвор против оца и породичног пријатеља. Међутим, било је прекасно: 54-годишњак је искористио привремено пуштање на слободу и побјегао. Власти претпостављају да се налази негдје у источној Европи. Према ријечима портпарола суда, Хрват посједује и држављанство Босне и Херцеговине, што би могло додатно отежати његово изручење.
Судско вијеће одбацује оптужбе да је дошло до правосудног пропуста. Наводи да се тада руководило стањем списа предмета. Отац је у међувремену већ био у затвору у Сјеверној Рајни-Вестфалији због покушаја преваре. Такође је раније осуђиван због ширења порнографског материјала.
Мајка је, насупрот томе, ухапшена прошле седмице. Судско вијеће је очигледно посебно оптерећујућим оцијенило претходно представљено психолошко вјештачење исказа, те је закључило да постоји опасност од бјекства.
У случајевима сексуалног злостављања анализа исказа жртве од стране стручњака представља кључни темељ за доношење пресуде. Тринаестогодишња дјевојчица је у видео-свједочењу описала оно што је преживјела. Тај снимак, као и садржај вјештачења, разматран је иза затворених врата.
Мајка се суочава и са посебним поступком због наводне преваре са донацијама. Терети се да је преко платформе GoFund Me прикупљала донације лажно представљајући чињенице.
Истражиоци такође провјеравају сумњиве новчане трансфере на рачунима брачног пара. Банке су властима пријавиле сумњу на прање новца. Према наводима истраге, и у те трансакције био је умијешан одбјегли 54-годишњак.
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