Ухапшен осумњичени за ланчани судар: У удесу 86 возила погинуло 11, а повријеђено 50 особа

Аутор:АТВ редакција
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Возач камиона који је учествовао у изазивању тешког ланчаног судара на ауто-путу „Тракија“ у Бугарској 10. новембра је ухапшен, саопштили су представници полиције у Јамболу.
Возач је држављанин Румуније и већ је једном саслушан, али се очекују и додатни разговори с њим.
За сада још није јасно шта се тачно дешавало с камионом непосредно прије несреће, односно да ли се зауставио на коловозу, кретао малом брзином или је изводио неки маневар. У њега је ударио аутобус, након чега је услиједио судар с десетинама других возила.
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Према првим информацијама Министарства унутрашњих послова, до првог судара дошло је на коловозној траци у смјеру ка Бургасу, око 289. километра ауто-пута, на подручју између петљи „Зимница“ и „Кабиле“.
Теретно возило препријечило је пут аутобусу у којем су се налазили путници. Потом је у њега ударио други камион који је превозио жито, а након тога и путнички аутомобил.
Ланчани судари захватили су обје коловозне траке ауто-пута. Према званичним подацима, у сударима је учествовало укупно 86 возила – 63 у смјеру ка Бургасу и 23 у смјеру ка Софији.
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У тешким несрећама погинуло је 11 особа, док је више десетина људи повријеђено. Повријеђени су превезени у болнице у Јамболу, Сливену и Бургасу, пренијели су бугарски медији.
Као један од главних могућих узрока трагедије наведена је изненадна појава густе магле. Према свједочењима очевидаца, видљивост је у почетку износила око 70 до 80 метара, али је на мјесту несреће нагло смањена на свега десетак метара.
Истрагу о саобраћајним несрећама преузела је Национална истражна служба, под надзором Окружног тужилаштва у Јамболу. Предстоји да се путем саслушања, увиђаја и саобраћајно-техничких вјештачења утврде тачан слијед догађаја и узроци несрећа.
(Телеграф)
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