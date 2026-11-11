Logo

Ухапшен осумњичени за ланчани судар: У удесу 86 возила погинуло 11, а повријеђено 50 особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 22:11

Коментари:

0
Несрећа возила изазвана густом маглом на аутопуту близу Јамбола, Бугарска, у уторак, 10. новембра 2026.
Фото: Bulgarian News Agency via AP/Tanjug

Возач камиона који је учествовао у изазивању тешког ланчаног судара на ауто-путу „Тракија“ у Бугарској 10. новембра је ухапшен, саопштили су представници полиције у Јамболу.

Возач је држављанин Румуније и већ је једном саслушан, али се очекују и додатни разговори с њим.

За сада још није јасно шта се тачно дешавало с камионом непосредно прије несреће, односно да ли се зауставио на коловозу, кретао малом брзином или је изводио неки маневар. У њега је ударио аутобус, након чега је услиједио судар с десетинама других возила.

Бугарска - ланчани судар

Свијет

Стравична несрећа у Бугарској, 12 погинулих у ланчаном судару

Према првим информацијама Министарства унутрашњих послова, до првог судара дошло је на коловозној траци у смјеру ка Бургасу, око 289. километра ауто-пута, на подручју између петљи „Зимница“ и „Кабиле“.

Теретно возило препријечило је пут аутобусу у којем су се налазили путници. Потом је у њега ударио други камион који је превозио жито, а након тога и путнички аутомобил.

Ланчани судари захватили су обје коловозне траке ауто-пута. Према званичним подацима, у сударима је учествовало укупно 86 возила – 63 у смјеру ка Бургасу и 23 у смјеру ка Софији.

Бугарска-несрећа-судар

Свијет

Стравичан ланчани судар: Проглашено ванредно стање у Бугарској

У тешким несрећама погинуло је 11 особа, док је више десетина људи повријеђено. Повријеђени су превезени у болнице у Јамболу, Сливену и Бургасу, пренијели су бугарски медији.

Као један од главних могућих узрока трагедије наведена је изненадна појава густе магле. Према свједочењима очевидаца, видљивост је у почетку износила око 70 до 80 метара, али је на мјесту несреће нагло смањена на свега десетак метара.

Истрагу о саобраћајним несрећама преузела је Национална истражна служба, под надзором Окружног тужилаштва у Јамболу. Предстоји да се путем саслушања, увиђаја и саобраћајно-техничких вјештачења утврде тачан слијед догађаја и узроци несрећа.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

ланчани судар

Бугарска

Коментари (0)

Више из рубрике

Премијерка Италије

Свијет

Жесток одговор Мелони: Желе да је нација парализована и уплашена, нећемо то дозволити

34 мин

0
Пише "Политико": Републиканци њега виде као кандидата за предсједника САД-а

Свијет

Пише "Политико": Републиканци њега виде као кандидата за предсједника САД-а

55 мин

0
Представнички дом Конгреса одбацио покушај опозива Пита Хегсета

Свијет

Представнички дом Конгреса одбацио покушај опозива Пита Хегсета

1 ч

0
Предсједник Украјине Володимир Зеленски говори током конференције за медије на самиту ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.

Свијет

Владимир Зеленски о преговорима: Надамо се

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима